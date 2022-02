Approvato il piano regionale della prevenzione. Soddisfatto Monti e critico Astuti: “Un’occasione sprecata”

Via libera dalla Commissione Sanità e Politiche Sociali del Pirellone al Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, il documento di indirizzo che contiene le strategie d’intervento regionali in campo di prevenzione sanitaria.

«Nel percorso che ha portato all’approvazione di questo documento – ha commentato Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Lombardia – ho condiviso i contenuti con le associazioni datoriali, le associazioni dei pazienti e tutti gli attori coinvolti per definire alcuni obiettivi che migliorino ulteriormente la salute dei cittadini, a partire dal contesto lavorativo e in continuità dei principi sanciti dalla legge di potenziamento della sanità lombarda, di cui sono stato relatore. È stato approvato il mio emendamento che chiede di coordinare le azioni del programma “WHP – Luoghi di lavoro che promuovono la Salute” con le azioni previste dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Il coordinamento favorirà l’accesso al credito e la partecipazione ai bandi nazionali ed europei per le piccole e medie imprese, che rappresentano l’ossatura principale del sistema produttivo lombardo».

Molto critico il giudizio di Samuele Astuti consigliere regionale e capodelegazione del Pd in Commissione sanità che ha votato contro: « Un Piano regionale di prevenzione di 900 pagine che non indica alcuna priorità e non dice quali sono le risorse stanziate. Un Piano di cui si fatica a trovare gli obiettivi. Abbiamo presentato diverse proposte che sono state tutte respinte dalla maggioranza ma che torneremo a ripresentare in Consiglio. La Regione non ha mai preso in seria considerazione la prevenzione e anche ora, dopo due anni di pandemia che ne hanno evidenziata la necessità, spreca l’occasione di mettere a punto un Piano chiaro ed efficace. Ci auguriamo che, almeno in consiglio, la maggioranza torni sui suoi passi e accolga, per il bene dei lombardi, le nostre proposte».