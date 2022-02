Approvato il piano di zona dell’ambito di Castellanza: “Un lavoro durato 8 mesi”

A 8 mesi dall’avvio del percorso, nella giornata di mercoledì 2 febbraio 2022 è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito il Piano di Zona per il triennio 2021-2023, documento che contiene gli obiettivi di programmazione sociale per il territorio dell’Ambito di Castellanza e racchiude le azioni da intraprendere per la loro realizzazione, in un contesto tanto complicato quanto incerto visto lo scenario pandemico in continua evoluzione.

Il documento costituisce un allegato dell’Accordo di Programma, sottoscritto dai 7 Comuni dell’Ambito, dall’Azienda Speciale Medio Olona (Ente Capofila), da ATS Insubria e da ASST Valle Olona. Si tratta di un risultato importante per il territorio, frutto di un lavoro “corale” realizzato a più mani, più teste e in più sedi. Dai tavoli tematici di co-programmazione con i soggetti del Terzo Settore dove sono emersi i bisogni e si sono delineati i progetti e gli obiettivi, ad un lavoro di stesura e rielaborazione svolto dai tecnici dell’Azienda e dei Comuni fino alla condivisione con il tavolo politico delle proposte e l’individuazione delle migliori strategie da mettere in campo viste anche le risorse a disposizione.

Gli obiettivi di programmazione sociale inseriti nel Piano di Zona riguardano trasversalmente tutte le macro aree di bisogno della popolazione e si intersecano inevitabilmente con altre progettualità che i territori sono chiamati ad attuare in tema di integrazione socio-sanitaria (anche alla luce della recente riforma sanitaria che porterà all’apertura delle case della comunità) e nell’ambito dei Fondi a disposizione sul PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Piano di Zona rappresenta dunque un traguardo importante, ma è solo una prima tappa di un altro percorso che si sta avviando e nel quale i Comuni sono nuovamente chiamati ad essere i principali attori della realizzazione di quanto inserito nella programmazione sociale del territorio.

«Desidero esprimere i ringraziamenti miei e di tutti i sindaci dell’Ambito di Castellanza per il lavoro svolto – dichiara Mirella Cerini, Sindaco della Città di Castellanza e Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito -. Siamo in un periodo molto delicato e particolare sia per l’emergenza pandemica, sia per l’evoluzione della riforma socio-sanitaria sia per la progettazione legata al PNRR; oggi più che mai è strategico continuare a creare sinergie e alleanze sul territorio per rispondere ai bisogni dei cittadini e utilizzare al meglio le risorse di cui disponiamo».