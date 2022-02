Apre il cantiere a Ca’ de Monti a Gavirate: nel weekend sarà rimosso il ponte provvisorio

Parte da questo pomeriggio il divieto di transito sopra il ponte provvisorio Bailey M4 in zona Ca e Monti a Gavirate. Domattina, infatti, inizieranno le operazioni per la rimozione dell’attuale struttura, realizzata in sostituzione del ponte distrutto dall’alluvione del luglio scorso.

I residenti di via Bravo Livio, al di là del torrente Rio Pozzolo, dovranno lasciare l’auto nel parcheggio lungo la ferrovia dove, esponendo l’autorizzazione ritirata in Comune, non avranno problemi di orario.

« Domattina – spiega il vice sindaco Massimo Parola e responsabile della Protezione civile cittadina – si partirà con le opere preparatorie, come la rimozione dei due scivoli collocati perchè la struttura era più alta rispetto alla strada. I genieri di Samarate effettueranno la rimozione nel weekend tra sabato e domenica. Come protezione civile di Gavirate saremo presenti per supportare i lavori».

Dopo questa prima fase, si aprirà il cantiere per la costruzione del nuovo ponte: « Il termine ultimo indicato è il 31 marzo – spiega ancora Parola – ma speriamo di ultimare le opere nella prima settimana del mese prossimo. Se non ci saranno intoppi, il cantiere chiuderà tra un mese».

Per permettere anche il passaggio dei mezzi sono state apportate modifiche temporanee alla viabilità anche in via Manzoni mentre sarà vietata la sosta su entrambi i lati nel tratto tra via Bravo Livio fino a Piazza Mosè Luzzini.