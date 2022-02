Area Whirlpool di Comerio: “Triste vedere l’ufficio di Borghi abbandonato, speriamo in una svolta”

«Vedere l’ufficio che fu di Giovanni Borghi pieno di scatoloni, con i cavi dei computer in giro, fa stringere il cuore. Speriamo che in futuro l’area Whirlpool possa tornare ad avere una nuova vita».

Michele Ballarini, sindaco di Comerio da pochi mesi, commenta così dopo la visita agli spazi che furono la base operativa della multinazionale. Un incontro con i responsabili della società e l’assessore Ruben Tessari per fare il punto della situazione e dare un’occhiata.

Sul futuro della ex Whirlpool non ci sono certezze. La società di Potenza che si era interessata all’acquisto, la Pla del gruppo Marella, si è tirata indietro e restano aperti i discorsi con altre due realtà che hanno intavolato una trattativa con la multinazionale.

L’area, grande quasi 50 mila metri quadrati, è al centro di un accordo di programma che ne ha delineato lo sviluppo futuro, siglato dopo l’approvazione da parte del consiglio comunale di una variante al PGT, che non prevede il consumo di suolo e promuove il recupero dell’esistente, premiando progetti che affiancheranno alle ristrutturazione tradizionali opportune azioni di aumento delle prestazioni energetiche degli edifici, con a creazione di strumenti normativi urbanistici necessari per realizzare il progetto di trasformazione e rigenerazione dell’area promosso da Whirlpool insieme all’amministrazione di Comerio, l’Università Carlo Cattaneo (LIUC) e l’Università degli Studi dell’Insubria, con il supporto consulenziale di CBRE.

Le linee guida per il futuro sono tre: lo sport, la salute, la riabilitazione da una parte considerato l’aumento della popolazione anziana, l’innovazione e l’imprenditorialità dall’altra, non solo come interesse manifatturiero, ma come ricerca e sviluppo, e infine la residenzialità anche in funzione di chi vi opererà.

Al momento l’area è occupata da edifici adibiti a capannoni e uffici, oltre ad una parte dedicata ai locali mensa e area sport con piscina, campi da tennis e spogliatoi. «Per fortuna Whirlpool ha assicurato il servizio di guardiania finchè non ci sarà uno sviluppo dei progetti di rinnovamento dell’area – spiega il sindaco di Comerio Ballarini -. In questo modo almeno possiamo essere tranquilli dal punto di vista della sicurezza. Come Comune abbiamo ribadito la disponibilità nel reperire eventuali nuovi acquirenti, e anche per l’espletamento delle pratiche comunali e amministrative. Il protocollo d’intesa è ancora in essere, con le linee guida a fare da cornice. Da quando siamo in carica noi non ci sono state novità, le due società che erano in trattativa con Whirlpool stanno proseguendo nel dialogo con la multinazionale: sappiamo che l’investimento è notevole, speriamo che questo luogo possa rivedere luce nei prossimi anni, perché può essere un volano importante per tutto il territorio, non solo per Comerio, per l’indotto. Stiamo pensando a qualcosa per riattivare l’attenzione su questo sito».