Arianna Castiglioni è già in forma: primato personale sui 50 rana

La stagione del nuoto in vasca lunga è partita bene per Arianna Castiglioni. La 24enne campionessa bustocca ha partecipato al Meeting Internazionale del Titano organizzato ogni anno a San Marino piazzando subito tempi molto interessanti.

L’atleta del Team Insubrika e delle Fiamme Gialle ha nuotato i 50 rana in 30″05 abbassando così di un centesimo il proprio primato personale. Una prova di forza notevole considerando che la stagione è all’inizio e che Arianna aveva gareggiato in vasca corta per tutto l’inverno (centrando anche il prezioso oro agli Europei di Kazan su questa distanza).

I 50 di Castiglioni sono stati la miglior prestazione in assoluto nel meeting sanmarinese: dopo quel risultato la bustocca però non si è fermata vincendo anche la prova sui 100 metri. Crono più “normale” questa volta, ma comunque molto interessante in proiezione futura: 1’06″82 (poco più di 1″ più alto del primato personale) e primo posto in solitaria.

Le buone notizie per il Team Insubrika però non vengono solo dalla stella della rana: la formazione con sede a Sesto Calende ha preso parte al primo weekend dei Campionati regionali invernali di categoria centrando una medaglia d’oro, tre argenti e cinque bronzi. Il successo è firmato da Alessandro Giamberini nei 100 rana Ragazzi in 1’02″08 mentre Luca Toffano ha vinto due argenti nei 50 stile libero e nei 100 rana senior. Secondo posto anche per Karen Asprissi nei 50 dorso senior.

Terzo gradino del podio invece per Francesco Lamberto Catalano (50 stile senior), Edgar Cicanci (50 dorso Cadetti, di nuovo Alessandro Giamberini nei 50 stile Junior, Filippo Lorenzetto (50 stile Ragazzi) e ancora Karen Asprissi nei 100 misti Senior.