Arriva il televoto, Mahmood e Blanco primi nella classifica provvisoria nella terza serata del Festival di Sanremo

L’arrivo del televoto ha cambiato le carte in tavola nella classifica provvisoria di Sanremo.

Il “popolo dei fan”, che si è aggiunto ai voti della sala stampa, ha dato grandi segnali nella terza serata del Festival di Sanremo, cambiando innanzitutto il nome dei vincitori potenziali, e spostando di molte posizioni alcuni dei cantanti più popolari.

Sul podio ci sono ora, Mahmood e Blanco in prima posizione, Elisa (che scivola però al secondo posto) e una new entry: al posto degli acclamati dalla stampa La Rappresentante di lista (scivolati con il televoto al nono posto) al terzo posto ora c’è Gianni Morandi.

Con l’arrivo del televoto, salgono di ben otto posizioni sia Sangiovanni, sia Aka 7even, mentre scende di otto posizioni Giovanni Truppi e di sei Dargen D’Amico e la già citata Rappresentante di Lista. Cambia anche l’ultima posizione: che per la sala stampa era occupata da Ana Mena, mentre con l’arrivo del televoto se la aggiudica Tananai.

In generale, il secondo ascolto delle canzoni ha permesso di scoprirle meglio, e molte di loro stanno diventando facilmente canticchiabili: tra le più papabili tra i tormentoni potenziali ci sono i pezzi di La rappresentante di Lista, Dargen D’Amico, Gianni Morandi e Ana Mena.

DRUSILLA FOER STAR DELLA SERATA

Vera rivelazione della serata è stata però la co-conduttrice, Drusilla Foer, attrice anticonformista ed icona LGBT, all’anagrafe Gianluca Gori, che si è rivelata la più professionale, stilosa, misurata presentatrice del gruppo, convincendo pressocchè tutti.

Super ospiteCesare Cremonini, reduce dal successo di Colibrì, ultimo singolo uscito a dicembre: per lui un vero e proprio spettacolo nello spettacolo, che ha soddisfatto i fan e convinto anche chi non lo era.

Altro super ospite Roberto Saviano. che ha dedicato una lezione a Falcone e Borsellino, in occasione del trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio.

In collegamento dalla nave da crociera dove ormai sono prigionieri da giorni Fabio Rovazzi e Orietta Berti non si sono esibiti, come previsto, i Coma_Cose, risultati positivi al tampone di ingresso: al loro posto Gaia, anche lei reduce da Sanremo 2021.

LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE, CON IL TELEVOTO (Terza serata)

1. Mahmood e Blanco – Brividi (+1)

2. Elisa – O forse sei tu (-1)

3. Gianni Morandi – Apri tutte le porte (+2)

4. Irama – Ovunque sarai (+5)

5. Sangiovanni – Farfalle (+8)

6. Emma – Ogni volta è così (=)

7. Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare (+1)

8. Fabrizio Moro – Sei tu (+2)

9. La rappresentante di lista – Ciao Ciao (-6)

10. Dargen D’Amico – Dove si balla (-6)

11. Michele Bravi – Inverno dei fiori (+3)

12. Ditonellapiaga e Rettore – Chimica (-5)

13. Aka7even – Perfetta così (+8)

14. Achille Lauro – Domenica (+2)

15. Noemi – Ti amo non lo so dire (-3)

16. Rkomi – Insuperabile (-1)

17. Matteo Romano – Virale (=)

18. Iva Zanicchi – Voglio amarti (+2)

19. Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia (-8)

20. Highsnob e Hu – Abbi cura di te (-2)

21. Giusy Ferreri – Miele (-2)

22. Le Vibrazioni – Tantissimo (=)

23. Yuman – Ora e qui (=)

24. Ana Mena – Duecentomila ore (+1)

25. TANANAI – Sesso occasionale (-1)

LA CLASSIFICA GENERALE DELLA SALA STAMPA (seconda serata)

1. Elisa – O forse sei tu

2. Mahmood e Blanco – Brividi

3. La rappresentante di lista – Ciao Ciao

4. Dargen D’Amico – Dove si balla

5. Gianni Morandi – Apri tutte le porte

6. Emma – Ogni volta è così

7. Ditonellapiaga e Rettore – Chimica

8. Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

9. Irama – Ovunque sarai

10. Fabrizio Moro – Sei tu

11. Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

12. Noemi – Ti amo non lo so dire

13. Sangiovanni – Farfalle

14. Michele Bravi – Inverno dei fiori

15. Rkomi – Insuperabile

16. Achille Lauro – Domenica

17. Matteo Romano – Virale

18. Highsnob e Hu – Abbi cura di te

19. Giusy Ferreri – Miele

20. Iva Zanicchi – Voglio amarti

21. Aka7even – Perfetta così

22. Le Vibrazioni – Tantissimo

23. Yuman – Ora e qui

24, TANANAI – Sesso occasionale

25. Ana Mena – Duecentomila ore

