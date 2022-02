Arriva il vaccino di Novavax, alla Lombardia destinate 170.000 dosi

Saranno probabilmente 170.000 le dosi di Nuvaxovid il vaccino di Novavax che arriveranno in Lombardia. La consegna da parte della struttura commissariale partirà nei prossimi giorni.

Ancora non è stato deciso come verrà distribuito nel sistema vaccinale lombardo né, tantomeno, se sarà possibile sceglierlo. Pare che ci siano due scuole di pensiero: Guido Bertolaso, durante la sua visita al Centro vaccinale di Gallarate, disse che nessuno avrebbe potuto scegliere il tipo di vaccino. Ora, però, si farebbe strada una seconda scuola di pensiero che propenderebbe per l’affidamento della dotazione al circuito delle farmacie dove è possibile fare la scelta.

Il vaccino Nuvaxovid prevede una doppia somministrazione, con iniezione intramuscolare, con un intervallo di tre settimane.

Dopo la vaccinazione si raccomanda un attento monitoraggio per almeno 15 minuti. La protezione potrebbe non essere completa fino a 7 giorni dopo la somministrazione della seconda dose. Come per tutti i vaccini, la vaccinazione con Nuvaxovid potrebbe non proteggere tutti i soggetti vaccinati.

Il flaconcino chiuso, a temperatura ambiente fino a 25°C, è utilizzabile entro 12 ore. Dopo la prima perforazione, il flaconcino può essere conservato ad una temperatura compresa tra 2°C e 25°C ed è utilizzabile entro 6 ore.