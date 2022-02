Arturo Brachetti torna al Teatro di Varese: “Il mio show, una grande festa con un ritmo da Tik Tok”

Arturo Brachetti arriva al Teatro di Varese. Trasformista e illusionista tra i più noti e amati al mondo, giovedì 5 febbraio, alle 21, sarà sul palcoscenico varesino con il suo nuovo show: “Solo, the Legend of quick-change”. Novanta minuti di puro stupore, dove i personaggi prendono vita tra un cambio d’abito e l’altro, coinvolgendo lo spettatore in un lungo viaggio tra cartoon, cinema, musica. E non non solo. Il nuovo spettacolo di Arturo Brachetti, infatti, unisce la più tradizionale arte del trasformismo a quella delle nuove tecnologie. Ci saranno momenti emozionanti in cui il videomapping e il sand painting renderanno il palcoscenico ancor più affascinante.

Dopo il trionfale debutto in Svizzera e nel prestigioso Teatro Arcimboldi di Milano, dove ha collezionato oltre 15mila spettatori in due settimane, è dunque la volta della piazza varesina. «Ci sono già stato e sono legato a Varese perché ho degli amici illusionisti che abitano lì. Questo spettacolo è un upgrade nello spettacolo precedente, con 65 personaggi in 90 minuti, luci laser, videomapping e molto altro. È un varietà onirico e surreale, dove ogni 20 secondi c’è una sorpresa. Sul palcoscenico c’è una piccola casetta e ogni stanza apre un “mondo” diverso. C’è la stanza dei cartoni animati, da Cappuccetto Rosso a Biancaneve, della musica da Elvis Presley a Edith Piaf, ai personaggi delle serie Tv, Batman, Mr Spock, i Ghostbusters e molti altri» (foto dalla pagina Facebook dell’artista).

Per lei come è stato tornare a teatro dopo il lungo periodo del lockdown?

«Non mi posso lamentare, sto facendo numero paurosi. Il pubblico è stato estremamente affettuoso e per me è stato un ritorno alla vita. C’è una grande voglia di tornare a teatro, soprattutto per vivere ore di leggerezza, per sorridere, per sognare. In questo spettacolo sono un Peter Pan nel corpo di un 60enne, lo spettacolo è una grande festa con un ritmo da Tik Tok ed è impossibile non rimanere travolti. Sono 90 minuti di montagne russe».

Hai parlato di stanze che si aprono, c’è in qualche modo una metafora per indicare un percorso personale tra ricordi e momenti più personali?

«Non è uno spettacolo autobiografico, ma ci sono molti miei best of, è un sogno con una morale. Sono un eterno ragazzo che vuole volare. Alla fine ci riuscirò, facendo pace con la mia ombra. Ella, infatti, rappresenta l’ aspetto più razionale, realistico, quello che a volte può portare anche verso il basso, ma è necessario accettarlo ed imparare a conviverci».

Come si fa a rinnovarsi sempre e non stancarsi mai?

«Con la passione, poi il palcoscenico è una droga. L’adrenalina mi permette di saltare, ballare e fare cose che nella mia vita non riesco più a fare. Lo spettacolo è fisicamente provante, ma c’è sempre la stessa spinta. Durante i miei anni in seminario, Don Silvio mi regalò un libro di magia invitandomi a seguire la mia vocazione. Io vivo il mio lavoro come una missione e non mi è difficile fare sacrifici. È talmente emozionante e entusiasmante che per me non è mai una giornata persa».

Dietro al risultato dei suoi spettacoli c’è tanto lavoro, ricerca, artigianalità…

«Sì, c’è molto di tutto questo. Questo spettacolo è stato preparato in un anno e l’artigianalità c’è e molto, tanto che potrei dire curata a livelli maniacali. Mi piace seguire ogni passaggio dello spettacolo, dalla confezione dei costumi e delle stoffe, alle luci fino alle musiche. Insomma, mi piace che anche il dettaglio più semplice, dal piccolo girasole hi-tech fino al videomapping, sia perfetto. Questo spettacolo ha girato tutta Europa e credo che sottolinei anche la preziosa artigianalità e la manualità di un’Italia proiettata nel futuro».

ARTURO BRACHETTI – SOLO

Teatro di Varese – Giovedì 10 febbraio 2022, ore 21

