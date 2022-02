Astuti (Pd): “Stipendi europei per gli infermieri e incentivi dalla Regione”

Stipendi di livello europeo e dalla Regione impegni precisi per incentivi economici per gli infermieri che solo cinque giorni fa hanno scioperato. A chiederlo è il consigliere regionale e capodelegazione del Pd in Commissione sanità Samuele Astuti, a seguito dell’approvazione all’unanimità ieri in aula di una mozione presentata dal Pd e condivisa con la maggioranza.

«In Lombardia – spiega Astuti – secondo l’Ordine professioni infermieristiche, mancano 9500 infermieri, 3500 solo nelle Rsa, dove la carenza è drammatica. La pandemia ha ulteriormente acuito la mancanza di operatori che in questi due anni sono stati sottoposti a turni massacranti, in condizioni di grave disagio e di altissimo rischio, che hanno sopportato con grande senso di responsabilità».

«Per colmare – afferma Astuti – le gravissime e ormai croniche carenze di infermieri in Lombardia e rendere più attrattiva la professione la mozione impegna il consiglio e la Commissione sanità a individuare, come hanno già fatto altre regioni, quali la val D’Aosta, forme di incentivazione economica regionale».

«Per gli infermieri – continua Astuti- chiediamo, inoltre, un riconoscimento professionale e salariale. Ad oggi gli infermieri italiani hanno stipendi tra i più bassi in Europa, superiori solo a quelli di Grecia ed Estonia. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto dalla giunta l’impegno ad attivarsi per adeguare e uniformare gli stipendi del personale infermieristico e delle professioni sanitarie a quelli europei, stabilizzare i precari, come previsto dalla legge finanziaria e riconoscere loro un ruolo nella didattica universitaria».