Ats Insubria premia 37 aziende per aver promosso la salute nei luoghi di lavoro

Sono trentasette le aziende della provincia di Varese, pubbliche e private, premiate da Ats Insubria per aver favorito la promozione della salute nei luoghi di lavoro. Il riconoscimento Whp – Workplace Health Promotion 2021, promosso da Ats Insubria in collaborazione con l’Unione degli industriali della provincia di Varese e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, durante gli ultimi due anni di pandemia, ha visto un rinnovato consenso delle imprese che già avevano aderito al programma e ha raccolto ulteriore interesse proprio per il valore strategico dei processi di promozione della salute per il benessere non solo dei lavoratori, ma dell’intera comunità. (nella foto un reparto della Comerio Ercole spa di Busto Arsizio)

Basti pensare che nel Varesotto il Whp coinvolge quasi 22.000 lavoratori e oltre 70 luoghi di lavoro. Il programma si articola in azioni che prevengono i fattori di rischio comportamentali delle malattie croniche e degenerative, favorendo corretti stili di vita come la sana alimentazione, l’attività fisica, la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale. Il WHP, inoltre, incoraggia al contrasto del fumo di tabacco, dell’alcolismo, dell’uso di sostanze stupefacenti e della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico.

«La promozione della salute nei luoghi di lavoro, in questi ultimi due anni, che ci hanno visto in prima linea, si è rivelata un fattore ancor più strategico – spiega Giuseppe Catanoso, direttore sanitario di Ats Insubria – Abbiamo compreso sempre meglio il contributo del Programma Whp che permette, in modo concreto, di promuovere stili di vita salutari, contribuendo anche alla prevenzione delle malattie croniche».

«In questo contesto, la storica collaborazione con l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese ha effettivamente “fatto rete” – continua Catanoso – portando risultati davvero inaspettati, evidentemente frutto di una maggior consapevolezza e attenzione alle tematiche relative alla salute. Il mio plauso va alle aziende che si sono impegnate in questi programmi e anche allo staff di ATS che ha continuato a supportare le azioni legate alle buone pratiche nel lungo e difficile periodo che, finalmente, ci stiamo lasciando alle spalle»

«L’adesione al percorso WHP, libera e volontaria, è un ulteriore segno della sempre crescente attenzione delle imprese in favore dello stare bene, ampiamente inteso, dei propri dipendenti e delle loro famiglie – sottolinea il presidente dell’Unione Industriali, Roberto Grassi -. Un impegno che va oltre gli obblighi previsti dalla normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma che parte dal valore attribuito alle persone, vero centro dell’impresa. Come Unione Industriali, crediamo fortemente nella necessità di diffondere la Cultura del benessere in azienda e di condividere le buone pratiche messe in atto dalle singole imprese. Inoltre, sia con l’associazione sia con la società di servizi Univa Servizi, partecipiamo attivamente con tutti i dipendenti per mettere in pratica, oltre che promuovere, i sani stili di vita diffusi dal progetto»

Ecco le 35 aziende premiate: AIRPORT HANDLING SPA (Somma Lombardo) ALFREDO GRASSI SPA (Lonate Pozzolo), ASST SETTE LAGHI (Ospedale Filippo del Ponte Varese, Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi Varese), ASST VALLE OLONA (Ospedale di Busto Arsizio, Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate, Ospedale di Saronno, Ospedale A. Bellini Somma Lombardo), BANKS SRL (Casale Litta), B.D.G. EL SRL (Bardello), BITICINO SPA (Varese), CASA DI CURA LE TERRAZZE (Cunardo), CIBITEX SRL (Solbiate Olona), COMERIO ERCOLE SPA (Busto Arsizio), COMUNE DI VEDANO OLONA, COOP LOMBARDIA (s.c. sedi di Varese, Busto Arsizio, Cassano Magnago, Lavena Ponte Tresa, Laveno e Malnate), COPYING S.R.L (Caronno Pertusella) DHL EXPRESS (ITALY) SRL (Lonate Pozzolo), ESSELUNGA SPA sedi di Varese, Castellanza, Gallarate, Induno Olona, Masnago, Olgiate Olona, Saronno, Sesto Calende e Venegono Inferiore EUROJERSEY SPA (Caronno Pertusella), FARMACEUTICI FORMENTI SPA ( Origgio), FIMI SRL (Saronno), FIVES INTRALOGISTIC SPA – Lonate Pozzolo FONDAZIONE BELLORA ONLUS – Gallarate FONDAZIONE OPERA PIA FRANCESCA COLLEONI DE MAESTRI RSA CARDINAL COLOMBO (Casciago), I.L.M.A. PLASTICA SRL (Gavirate) INAIL DIREZIONE TERRITORIALE DI VARESE (sedi di Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno), ISTITUTO CAVALIER FRANCESCO MENOTTI (Cadegliano Viconago), LATI INDUSTRIA TERMOPLASTICI SPA (sedi di Gornate Olona e Vedano Olona), LAVORAZIONE SISTEMI LASI SPA (Gallarate), MEDILABOR DI BORGOMANERI ANDREA & C SAS (Gallarate), REPI SRL (Lonate Ceppino) RIVA ACCIAIO SPA (Caronno Pertusella) SAFETY CONTACT SRL (Gallarate), STUDIO INGEGNERIA NOEMI MILANI SRL (Gallarate), SWK UTENSILERIE SRL (Gemonio), UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VARESE UNIVA SERVIZI SRL (Gallarate), VIBA SPA (Tradate), VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA SPA (sedi di Varese e Vizzola Ticino), WHIRLPOOL EMEA SPA (Biandronno).