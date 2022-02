Aule alla Salvemini per il liceo scientifico di Varese? La Provincia sta valutando

La proposta del Comune di Varese di considerare la scuola Salvemini per risolvere il problema degli spazi al liceo scientifico Ferraris è sul tavolo del Consigliere Provinciale con delega all’edilizia scolastica Enrico Vettori.

«Avevamo già aperto, a inizio settimana, un tavolo di discussione con l’Amministrazione Comunale in Villa Recalcati – ha dichiarato Enrico Vettori – per trovare possibili soluzioni e abbiamo condiviso le tante e diverse visioni del problema per impostare una strategia. Abbiamo raccolto le istanze del Comune di Varese rispetto alla scuola Salvemini e capiremo, in collaborazione con il Comune stesso e il Provveditorato, la modalità più idonea per andare incontro alle esigenze dei nostri ragazzi».

La scuola di via Brunico ha bisogno di alcuni interventi, opere del valore di circa 200.000 euro. La sistemazione permetterebbe al dirigente Marco Zago di accogliere tutte e 365 le domande di iscrizione in prima presentate. Ma non solo: risolverebbe anche il problema della carenza di palestre di cui il Ferraris ha bisogno urgente.

La ricerca di nuovi spazi, gli interventi alla scuola Salvemini e la destinazione d’uso delle sue aule sono tra i temi che l’Amministrazione provinciale sta valutando in termini di sostenibilità necessariamente sviluppata in un’ottica trasversale sull’intero territorio per far fronte a tutte le richieste di iscrizione e accogliere le varie esigenze dei ragazzi e delle loro famiglie.