Autostrada, chiusa per tre notti la stazione di Sesto Calende Vergiate

Per tre notti consecutive, da mercoledì 9 a venerdì 11 febbraio dalle 21 alle 5, la stazione di Sesto Calende Vergiate, sarà chiusa al traffico sia in entrata che in uscita, per permettere lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione delle pensiline di stazione.

Autostrade consiglia ai viaggiatori di utilizzare in alternativa le uscite di Castelletto Ticino o di Besnate.