I bambini della scuola primaria di Azzate in palestra grazie all’Associazione Genitori

In palestra grazie all’Associazione Genitori della Scuola Primaria di Azzate. Parte oggi, lunedì 8 febbraio, il progetto di educazione motoria e di avviamento allo sport che il, Centro Sportivo Italiano, terrà nella scuola primaria Luigi Castiglioni di Azzate.

Dieci lezioni, di due ore ciascuna, per le nove classi della primaria, dalla prima alla quinta, per un totale di 1500 euro, denaro messo a disposizione per il progetto dall’Associazione Genitori.

«L’idea iniziale era di organizzare un corso di musica per tutte le classi – spiegano i genitori dell’Associazione – ma il costo era molto alto e il Comune ha detto di non avere fondi a disposizione. Ci siamo trovati così, a metà anno, senza nulla da offrire in più ai nostri bambini. La dirigente scolastica e i maestri che coordinano il plesso hanno quindi deciso di cercare un’alternativa, che fosse altrettanto valida. Siamo felici di poter sovvenzionare questo progetto del CSI che aiuterà i nostri bimbi a controllare gli equilibri, a sapersi muovere nello spazio e nel tempo, a sviluppare le capacità coordinative, insomma ad avvicinarsi allo sport acquisendo competenze personali e sociali».

Resta il grande tema dei finanziamenti alla scuola, spesso grande ostacolo alla realizzazione di progetti che possano migliorare la qualità dell’offerta formativa: «Ci è dispiaciuto non poter pagare il progetto musicale -continuano i genitori- ma la cifra era troppo alta e sono due anni che non organizziamo feste o iniziative, a causa della pandemia. Per il progetto del CSI abbiamo usato l’avanzo di cassa e le quote associative. Speriamo di riuscire a ripartire perché la nostra scuola ha bisogno di stimoli e idee nuove e purtroppo anche di denaro per finanziarle».