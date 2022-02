I bambini piantano melograni contro il cancro infantile a Luvinate, Comerio, Casciago e Barasso

Fondazione Giacomo Ascoli ha coinvolto nelle iniziative per la Giornata mondiale contro il cancro infantile anche bambini e ragazzi delle scuole dell’Istituto comprensivo Campo dei Fiori che il 16 e il 17 febbraio hanno piantumato in 2 giorni 4 nuove piante di melograno, pianta simbolo della lotta contro il tumore infantile, nelle aree verdi di Luvinate, Comerio, Casciago e Barasso, con il sostegno delle Amministrazioni Comunali.

L’iniziativa “Diamo radici alla speranza contro il cancro infantile” è partita il 15 febbraio, quando due melograni sono stati messi a dimora nel giardino d’inverno del Day center oncoematologico pediatrico dell’ospedale Del Ponte e nel parco di Fondazione Marcello Morandini a Varese. Ma la campagna di sensibilizzazione è proseguita nelle 48 ore successive con protagonisti bambini e ragazzi.

«Le piantumazioni hanno lo scopo di sensibilizzare bambini e ragazzi promuovendo la cultura della salute, del benessere e la cittadinanza attiva – spiega Angela Ballerio, mamma di Giacomo Ascoli, scomparso a 12 anni per un linfoma non Hodgkin ed ex insegnante del IC Campo dei Fiori – Ringrazio la dirigente e docenti per aver aderito con entusiasmo all’iniziativa mostrando ancora una volta grande sensibilità a un tema che ha toccato nel tempo più di uno studente dell’Istituto comprensivo. Situazioni non semplici da gestire ma affrontate a scuola sempre con grande amore, determinazione, coraggio e spirito di inclusione».

Mercoledì 16 a Comerio alla piantumazione hanno partecipato i giovani del Consiglio comunale dei ragazzi accompagnati dalle insegnanti e dal consigliere comunale Mario Tiberio mentre a Barasso erano presenti sindaco Lorenzo Di Renzo Scolari e la sua vice Ilaria Ossola assieme gli alunni della primaria con i loro coloratissimi cartelloni a tema.

Giovedì 17 altre due piantumazioni hanno interessato Casciago e Luvinate. Il primo melograno è stato piantumato lungo la pista ciclabile che porta alla Chiesa di Sant’Eusebio dai bambini delle primarie di Morosolo e Villa Valerio e dai ragazzi della secondaria guidati da sindaca, Emma, e dal Consiglio comunale dei ragazzi assieme a insegnanti e al sindaco Mirko Reto e gli assessori Caterina Cantoreggi e Giacomo Baroni. Giovane Sindaca e Ccr hanno seguito la piantumazione anche nel parco comunale di Luvinate dove i bambini delle classi 4^ e 5^ della primaria sono stati accompagnati da maestre, preside Claudia Brochetta e sindaco Alessandro Boriani.

In tutte e quattro le piantumazioni i bambini hanno decorato i rami del melograno, spogli in questa stagione. C’è chi ha portato messaggi di affetto e sostegno per i piccoli malati e chi le melagrane. Quelle create nei giorni scorsi da volontarie e bambini del Day center oncoematologico pediatrico dell’ospedale Del Ponte di Varese e quelle realizzate da bambini e ragazzi in classe con le loro insegnanti. In particolare alcune delle melagrane modellate con il das e dipinte dai ragazzi di Villa Valerio nelle ore d’arte con la professoressa Eleonora Gritti saranno portate in ospedale per adornare il Melograno del Day center oncoematologico in un’ottica di scambio e vicinanza con i piccoli pazienti.

Per maggiori informazioni https://giornatamondialecancroinfantile.it/