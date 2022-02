Basso e Contador: “La Eolo-Kometa al Giro ci rende felici”

L’invito offerto da RCS Sport alla Eolo-Kometa per partecipare al prossimo Giro d’Italia è stato accolto con entusiasmo all’interno della squadra che ha la sua base operativa a Besozzo. Ai vertici del team, come noto, ci sono due ex corridori che hanno conquistato in tutto quattro vittorie nella corsa rosa, due firmate da Ivan Basso e due da Alberto Contador. Tocca proprio a loro commentare la notizia diffusa nella mattinata di lunedì 28 febbraio.

«Sono felicissimo di avere ottenuto l’invito al Giro d’Italia: la corsa che ho sognato di correre, la corsa che ho sognato di vincere, la corsa che ho vinto, la corsa che l’anno scorso ci ha proiettato in una nuova dimensione – dice Ivan Basso, 44 anni, che nella squadra ha il ruolo di Sport Manager – Grazie agli organizzatori, grazie ai nostri sponsor che ci hanno permesso di allestire una squadra che l’anno scorso ha fatto ottime cose e che quest’anno, rafforzatasi, potrà fare ancora meglio».

Il general manager del team è Fran Contador, il fratello di Alberto che non ha alcun dubbio: «Questa è la notizia dell’anno per noi, la più bella e la più attesa. Tutta la squadra è molto motivata e non vede l’ora che arrivi il giorno della partenza da Budapest!».

Infine ecco proprio le parole del “Pistolero”, oggi 39enne, a capo della Fondazione che porta il suo nome e che comprende tra le attività anche la Eolo (che corre, va ricordato, con licenza italiana). «Per noi è una grande soddisfazione ma anche un sollievo perché abbiamo la stagione basata soprattutto sul Giro d’Italia. Siamo una squadra nuova, giovane, fresca: abbiamo esordito al Giro l’anno scorso e penso che abbiamo fatto molto, molto bene. Penso che quest’anno potremo anche migliorare le prestazioni del 2021 ed essere grandi protagonisti. A livello personale è una gara che porto nel cuore, e il fatto di poterla vivere con la mia squadra è una cosa speciale. Continuiamo con tutte le nostre energie a preparare la squadra al 100% e fare un grande Giro d’Italia».