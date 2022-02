Besano ha dato l’ultimo saluto a Valentino Fransato, Alpino dal cuore grande

L’intera comunità di Besano si è raccolta oggi attorno ai familiari per l’ultimo saluto a Valentino Fransato, capogruppo degli Alpini e tra i fondatori della Proloco del paese.

La prematura morte di Fransato a soli 59 anni, ha colpito tutti a Besano e in Valceresio, dove in molti lo conoscevano sia per le sue attività e il suo impegno nel sociale, sia per la professione di elettricista, che svolgeva insieme al figlio Stefano.

A dare voce allo sgomento dell’intera comunità besanese il sindaco Leslie Mulas: «Una bruttissima notizia per tutta la comunità. Valentino è stato il primo capogruppo degli Alpini con cui ho avuto il piacere di collaborare appena eletto a sindaco; tra i primi impegni nel 2016 che mi riguardarono, c’erano alcune questioni con il gruppo Alpini, e lì ho avuto occasione di conoscerlo e di apprezzarlo. Non sempre ci siamo trovati dalla stessa parte, abbiamo avuto diversità di vedute, però penso che il rispetto dovuto all’uomo fosse reciproco, e comunque non è da questi aspetti che si giudica una persona. Piuttosto avevo notato di lui il suo carattere forte, orgoglioso, a volte intransigente, molto legato al paese di Besano e legatissimo soprattutto alla sua famiglia ed a sua moglie, mi colpiva l’affetto con cui si rivolgeva alla sua nipotina in particolare, gli brillavano gli occhi ogni volta che la vedeva.. e poi ovviamente fierissimo Alpino, sempre presente alle manifestazioni, agli impegni ed alle occasioni di ritrovo. Mi spiace molto che Valentino non ci sia più».

«Abbiamo perso un grande socio fondatore ma abbiamo perso soprattutto un grande uomo e un carissimo amico – è il messaggio scritto dalla Pro loco di Besano – Ci stringiamo in un abbraccio e siamo vicini ad Adelina, Stefano e famiglia in questo momento di grande dolore»

Tantissimi i messaggi di vicinanza alla moglie e al figlio. Sulle pagine Facebook del paese è unanime il cordoglio per la scomparsa di un uomo che ha lasciato in tutti il ricordo del suo sorriso, della sua disponibilità verso gli altri e del suo generoso impegno per la comunità di Besano.

Agli Alpini di Besano e alla famiglia di Valentino Fransato hanno espresso cordoglio e vicinanza oltre al sindaco e all’Amministrazione comunale anche il presidente Paolo Cazzola e tutti i volontari di protezione civile del Nucleo mobile di pronto intervento – Valceresio.