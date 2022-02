A Besozzo la rassegna per bambini “Vengo anch’io! Fiabe e storie a Teatro”

Il Comune di Besozzo è lieto di presentare la rassegna “Vengo anch’io! Fiabe e storie a Teatro”, quattro domeniche pomeriggio di teatro di figura dedicate ai bambini e alle famiglie al Teatro Duse: in scena spettacoli divertenti, fiabe e storie, per allietare il pubblico delle famiglie in queste domeniche di fine inverno inizio primavera. Si inizia domenica 13 febbraio alle 16.30 al teatro Duse con lo spettacolo “Le avventure di Pinocchio” della Compagnia il Cerchio Tondo.

Le avventure di Pinocchio: l’opera di Collodi viene rappresentata in una narrazione dinamica, con personaggi profondamente caratterizzati e ispirati alla commedia dell’arte. Fulcro della narrazione è il cambiamento di Pinocchio che lo porta a crescere passando da “pezzo di legno” a “burattino” e infine a “bambino vero” con il suo viaggio per conoscere il mondo esterno, trasformazione che si riflette anche negli elementi della scenografia. Trama e personaggi sono noti a tutti e questo facilita il coinvolgimento del pubblico che fin da subito si sente a suo agio ed è più incline ad interagire. Lo spettacolo prevede l’impiego di tecniche di animazione miste con prevalenza di burattini a guanto. Età consigliata: 5/11 anni.

Le quattro rappresentazioni si terranno secondo il seguente calendario:

– domenica 13 febbraio alle ore 16.30 presso il Teatro Duse Le avventure di Pinocchio – Compagnia il Cerchio Tondo

– domenica 27 febbraio alle ore 16:30 presso il Teatro Duse Pepe e Ciro all’Avventura – Compagnia C’è un asino che vola

– domenica 13 marzo alle ore 16:30 presso il Teatro Duse Di là dal Mare – Compagnia Walter Broggini e Ortoteatro

– domenica 24 aprile alle ore 16:30 presso il Palazzo Comunale – Pollicino Pop – Teatro Invito

L’ingresso unico al costo di 5,00€ è su prenotazione inviando una e-mail a bibliotecabesozzo@gmail.com o telefonando allo 0332/970195 -2 -229 negli orari di apertura della biblioteca. E’ disponibile anche la prevendita presso Musical Box via XXV Aprile a Besozzo tel.0332/770479. Al fine di rispettare le norme Covid vigenti è possibile accedere allo spettacolo muniti di mascherina Ffp2 ed è richiesto il SuperGreen Pass sopra i 12 anni.