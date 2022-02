Biciclette, fotografie e il giorno del Ricordo: cosa fare a Sesto Calende nel weekend

A Sesto Calende continua a splendere il sole, evidentemente deve aver deciso di anticipare di qualche mese la primavera per invitare i sestesi e i turisti per scoprire la città ricca del verde dei boschi e dell’azzurro del fiume.

Perché allora non approfittarne per uscire di casa e passeggiare lungo l’Alzaia Mattea dove scattare qualche bella foto? Ecco le proposte da fare tra venerdì 11 e domenica 13 febbraio in quel di Sesto Calende, tra bicilette, incontri fotografici e nel senso del giorno del Ricordo.

GLI APPUNTAMENTI

VENERDÌ 11 FEBBRAIO

Intrattenimento: “Sesto a pedali”: Una puntata a tema “due ruote e pedali” quella della trasmissione radiofonica Sesto alle 7. In diretta a partire dalle 18:45 dal Bar Gelateria di Piazza Berera andrà in onda la puntata dai toni “strettamente sestesi” con ospiti Giovanni Martinelli di Ticino Guide, Rossano Rizzato del Velo Club Sestese e l’ultracylist sestese Mario Favini che racconterà i segreti di questa disciplina estrema. In apertura dell’incontro ci sarà un momento dedicato al Giorno del Ricordo con Marco Fornasir, presidente de Gli Amici Triestini di Milano, per parlare dei massacri delle foibe. Tutti i dettagli nel nostro articolo.

Fotografia: Tornano gli appuntamenti per gli amanti delle foto grazie al Fotoineclub Verbano. In sala Cesare da Sesto di Piazza Mazzini, alle ore 21 l’appuntamento dedicato agli scatti dei soci dell’associazione, con la possibilità di tesseramento per partecipare alle iniziative del 2022. L’evento è aperto tutti, soci e non, fotografi professionisti, amatori e semplici curiosi. Tutti i dettagli dell’incontro nel nostro articolo.

SABAT0 12 FEBBRIO

Cultura e Ricordo: In occasione del Giorno del Ricordo l’amministrazione comunale ha organizzato per sabato mattina, ore 11, un incontro per tenere vivo il ricordo delle foibe. In sala consiliare il reading teatrale di Lisa Ferrari, l’interprete leggerà le testimonianze del professor Guido Rumici “Infoibati: i nomi, i luoghi, i testimoni, i documenti”. Tutti i dettagli dell’incontro nel nostro articolo.

LE PASSEGGIATE

Da Sesto Calende a Milano a piedi e in bici: Se il bel tempo e la puntata di Sesto alle 7 vi facessero venir voglia di tornare in sella, ecco la passeggiate che fa per voi, adatta anche a piedi: Settantasei chilometri in sicurezza dentro il parco del Ticino, lungo canali, navigli, il fiume azzurro e la Via Francisca del Lucomagno. Un percorso immerso nella natura, nell’arte e nella storia. Qui trovate l’articolo completo a cura di Varesenews.

L’Alzaia Mattea: La passeggiata sul Ticino di Sesto Calende è il percorso perfetto per la domenica. Sempre più terra di musicisti di strada, l’Alzaia Mattea parte dal Ponte di Ferro e costeggia il Ticino fino a Golasecca. Tra area picnic, bar e negozi, è una passeggiata per tutte le stagioni. E perché non approfittare della vista della terrazza della biblioteca per una breve pausa insieme a un classico? Qui trovate l’articolo completo a cura di Varesenews.

OLTRE IL PONTE e DINTORI

La panchina dell’amore ad Angera: “Love is in the air”. Nel weekend che precede San Valentino, vale la pena risale di qualche chilometro il Verbano e spostarsi nella vicina Angera per scattarsi un selfie nel segno dell’amore. L’amministrazione comunale e la Bottega di Angera hanno infatti decorato la panchina rossa sul lungolago. L’amore è per tutti, un messaggio inclusivo, che invita a scambiarsi teneri gesti d’amore “in tutte le sue forme e a tutti gli innamorati”. Qui trovate l’articolo completo a cura di Varesenews.

Arona alla scoperta della musica classica: Superato il Ponte di Ferro ad Arona, terra di musicisti, il maestro Marino Mora propone una guida all’ascolto ai lieder di Schubert. Appuntamento al Vicolo Sant’Anna domenica 13 febbraio 2022, dalle ore 11:30 alle 12:30. Prenotazione obbligatoria a 347 7162733 – lastanzadivincent@tim.it