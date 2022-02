Il nuovo biennio del Panathlon Varese si apre nel ricordo di Mister Ignis

È iniziato ieri sera all’Ippodromo di Varese il nuovo corso del Panathlon di Varese con il presidente Felice Paronelli che ha inaugurato il biennio 2022-2023 valorizzando storia e industria del territorio insieme a Guido Borghi protagonista dell’incontro dedicato a papà Giovanni, per tutti “Mr. Ignis”. (Foto Claudio Cecchin)

La serata, animata dal caporedattore di La Presse Vito Romaniello con la partecipazione di Gianni Spartà, è stato un tuffo nei ricordi di un era che anche attraverso lo sport ha portato Varese alla ribalta mondiale. Dalla box al ciclismo, passando per pallacanestro, calcio e canottaggio.

Giovanni Borghi inventò un nuovo modo di fare comunicazione, i suoi campioni diventavano orgoglio aziendale e di famiglia. A raccontarlo è stato Guido Borghi, figlio di Giovanni, uomo d’azienda e di sport. A Varese fu anche presidente della Pallacanestro Varese dal 1973 al 1980, e del Varese Calcio dal 1969 al 1978 con il primato di essere stato il più giovane Presidente di una società di calcio di Serie A.

Nelle scuderie Ignis sono passate intere generazioni. Da Alessandro Mazzinghi (pugilato), ad Antonio Maspes (ciclismo) con i suoi sette titoli mondiali. Senza dimenticare i grandi nomi di calcio e basket. Tra gli aneddoti più toccanti, con un Guido Borghi commosso, l’episodio delle rondini che conferma la statura di Giovanni Borghi. Borghi apprese da un suo concessionario Ignis in Finlandia che le rondini non potevano migrare (per particolari motivi climatici) e quindi sarebbero morte tutte. In questo caso decise di mandare un aereo in Finlandia organizzando la cattura, il trasporto e il rilascio nel golfo di Napoli.

La serata è stata impreziosita dall’ammissione di una nuova socia nel club: Ambrogina Zanzi. Un volto noto in città, da sempre legata al territorio e alla sua promozione. Ad applaudire il suo ingresso un ricco parterre di soci e autorità tra cui il Presidente della Camera di Commercio di Varese Fabio Lunghi. Già ufficializzata la prossima conviviale, calendarizzata il 15 marzo, e dedicata alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.