Biglietti a tifosi sottoposti a Daspo, la Questura sanziona l’A.c. Milan

Multa da 66 mila euro per la società A.C. Milan da parte della Questura di Milano per aver venduto biglietti a tifosi sottoposti a Daspo. Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha contestato ai rossoneri la violazione amministrativa ex art 8 Legge 41/2007 per aver corrisposto in forma diretta o indiretta biglietti a prezzo agevolato a cittadini sottoposti al Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (Daspo) o ad altre misure di prevenzione.

A spiegare è la stessa questura al termine degli accertamenti svolti, a partire da settembre 2021, dalla polizia «che hanno portato a verificare come siano stati ceduti da parte di A.C. Milan, in occasione di incontri casalinghi, per il tramite dell’Associazione Italiana Milan Club (Aimc), biglietti al club ‘2ndo Blu’ che ha come associati tifosi appartenenti alle frange ultras destinatari di provvedimenti Daspo o di altre misure di prevenzione».

Dai controlli effettuati dai poliziotti della Digos di Milano, «che hanno interrogato alcuni dei tifosi sottoposti a verifica, è emerso come, in alcuni casi, numerosi tagliandi classificati con la ‘Tariffa Aimc’ fossero in possesso e regolarmente intestati a tifosi non affiliati all’Associazione, ma aderenti alla ‘Curva Sud’ o comunque in rapporto con tale sodalizio ultras; è emerso, inoltre, come fosse prassi ricorrente la maggiorazione del prezzo nominale del biglietto, variabile in base all’importanza della partita ed al singolo acquirente».

Secondo il questore questo tipo di gestione ha agevolato il fenomeno del secondary ticketing ed è in evidente contrasto con la normativa di settore. Tutto nasce dallo scorso 1 luglio quando è stato associato all’Aimc un nuovo Milan Club, denominato ‘2ndo blu’, costituito da circa duemila persone in gran parte appartenenti alle frange ultras della ‘Curva Sud’ e presieduto da uno dei leader della curva stessa, un cittadino di 35 anni più volte destinatario di provvedimenti Daspo e mai riabilitato.

La vendita dei biglietti per quel club, viene effettuata direttamente da terminali in uso all’Aimc che acquista i singoli titoli sulla base di una lista di nomi raccolti dalla tifoseria organizzata ed inviati via mail; in seguito, prima della partita, i tagliandi sono inviati via mail al 35enne già daspato o ad altre persone riconducibili alla Curva Sud che pagano il dovuto in contanti.