Il bilancio della Polizia Locale di Olgiate Olona, in via Diaz record di infrazioni: 414 in un anno

La Polizia locale di Olgiate Olona ha presentato il bilancio delle attività svolte nel 2021 sul territorio comunale. La squadra diretta dal comandante Alfonso Castellone formata da 6 agenti e 4 amministrativi è tornata ai livelli pre-covid, dopo un 2020 nel quale le priorità sono state altre.

Sicurezza sulle strade

Significativo il dato dei posti di controllo espletati: 26 a fronte dei 60 del 2020, cioè il 56% in meno del totale del precedente anno quando gli agenti erano stati spesso impegnati nel controllo del rispetto delle misure di contenimento del covid.

Durante i 26 posti di controllo, che hanno tenuto impegnato il personale per complessive 13 ore, sono stati sottoposti a controllo formale 146 veicoli e 149 persone, consentendo di elevare 28 violazioni a norme del C.d.S. Sono invece stati effettuati 46 i servizi mirati con l’autovelox 106 in dotazione al Comando che hanno prodotto 504 verbali per superamento dei limiti di velocità, così suddivisi: 365 per eccesso non superiore a 10 km/h e ben 139 per eccesso non superiore a 40 km/h. Via Diaz è l’arteria dove sono stati contestate più violazioni (414), seguita a grande distanza da via Roma (57). Mentre con l’altro strumento Telelaser Trucam sono stati effettuati 4 controlli dai quali è emersa 1 sola violazione non attinente all’eccesso di velocità.

Nel 2021 sono state elevate 17 sanzioni per revisione scaduta e 9 violazioni per assicurazione scaduta, in significativo aumento rispetto all’anno precedente. La significativa diminuzione dei posti di controllo, nonché le proroghe previste dai decreti legge emanati a seguito dell’emergenza epidemiologica, ha prodotto una riduzione delle violazioni per guida con patente scaduta (solo una nel 2021) e per la circolazione senza avere con sé i documenti

necessari alla guida (17 nel 2021).

739 sono state, in tutto, le violazioni al codice della strada rilevate che hanno fruttato quasi 100 mila euro alle casse del comune, dei quali 49 mila già incassati.

Segnalazioni, esposti e tso

Nel corso del 2021 il personale della polizia locale a seguito di richieste di interventi, di segnalazioni ed esposti, ha redatto 166 rapporti di servizio. Sono state eseguite 4 ordinanze per Trattamento Sanitario Obbligatorio. 92 i servizi di vigilanza e controllo a mercati effettuati.

Ambiente

Sempre importante l’impegno profuso nella repressione del indecoroso fenomeno dell’abbandono di rifiuti sul territorio; gli operatori della PL attraverso la verifica di quanto contenuto nei sacchi abbandonati, sono riusciti a risalire ai proprietari dei rifiuti e nella maggioranza dei casi anche agli autori dell’abbandono e che ha consentito di sanzionare 3 soggetti per i rifiuti e 3 per accensione fumi molesti.

Anche per il 2021 è rimasta senza soluzione l’annosa problematica degli odori nel quartiere Balina alla quale si è aggiunta, da un paio di anni a questa parte, quella degli odori provenienti dal depuratore e coinvolgenti la porzione del territorio a sud e per le quali l’Amministrazione comunale ha attivato una serie di soggetti istituzionali sovraccomunali.

Un segnale di degrado del territorio è spesso associato al fenomeno dell’abbandono di veicoli non più funzionanti. Nel corso del 2021 sono state istruite 8 pratiche per veicoli abbandonati: di queste 7 auto sono state rimosse direttamente dai proprietari, 14 auto sono rimosse e demolite dalla Polizia locale. Rimane ancora da evadere una istruttoria, non essendo ancora trascorsi i termini di legge

Scuole

Nel 2021 sono stati effettuati dagli operatori della PL n.232 servizi alle scuole elementari e 139 davanti alle scuole medie e più precisamente all’incrocio semaforizzato di via De Gasperi per via Gonzaga.

Grazie alla disponibilità dei “Nonni Vigile” Umberto, Paolo e Giulio è continuato il servizio di sorveglianza presso i plessi scolastici delle scuole elementari “Ferrini”, in entrata ed uscita, nonché all’ingresso di via Pascoli delle Scuole del Gerbone. Da Gennaio a maggio 2021 (cioè l’anno scolastico 2020/21) i volontari hanno svolto complessivamente. Da settembre a dicembre 21 (cioè per il nuovo anno scolastico 2021/22) ne hanno svolti complessivamente 278 servizi. Inoltre con l’impegno di due genitori e tre percettori del reddito di cittadinanza, si è riusciti a garantire la chiusura con una transenna in via Cadorna davanti alla scuole medie, nei diversi orari di ingresso e uscita per tutto il 2021.

Significativa ed emozionante sia per gli operatori che per gli alunni, è l’attività di educazione stradale che da due decenni si svolge nelle classi elementari di 2ª e 5ª elementare di tutti e tre i plessi scolastici olgiatesi e che normalmente coinvolge complessivamente circa 225/235 studenti.

Dopo l’interruzione del 2020 dovuta all’emergenza epidemiologica, con l’anno scolastico 2021/22 è ripreso

anche il progetto del “MILLEPIEDIBUS” per le scuole primarie di Olgiate Olona. La Polizia locale ha operato in collaborazione con le insegnanti coordinatrici di plesso e genitori volontari, per la raccolta delle adesioni, nella programmazione e organizzazione degli incontri con insegnanti e genitori volontari, nel raccordo tra i diversi soggetti coinvolti, nel confermare e modificare le 11 linee dei percorsi, nell’acquisto di gadget da fornire ai bambini partecipanti e agli adulti volontari. Risultano iscritti alla edizione 2021/21 oltre 200 alunni e 57 genitori volontari.