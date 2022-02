Bollino azzurro per l’Asst Sette Laghi dalla Fondazione Onda

La Fondazione Onda, che da anni opera come Osservatorio Nazionale per la la salute della Donna e di genere, quest’anno ha pensato anche agli uomini, invitando la rete di medici, ricercatori e operatori degli Ospedali con bollino rosa ad avviare ricerche, sperimentazioni e pratiche diagnostiche e terapeutiche capaci di affrontare in modo multiprofessionale ed interdisciplinare anche il tumore alla prostata. Oggi 23 febbraio, la Fondazione presenta i centri italiani che hanno ottenuto il nuovo riconoscimento denominato “Bollino Azzurro”: tra questi, l’Asst Sette Laghi.