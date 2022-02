A Busto Arsizio arriva il Lecco: Prina: “Per la Pro Patria sarà uno spareggio”

Seconda partita della settimana, seconda partita allo Speroni di Busto Arsizio per la Pro Patria che domani, sabato 5 febbraio, torna subito in campo contro il Lecco. Ancora alla ricerca della prima vittoria nel 2022, contro le aquile del Lago di Como la Pro Patria vuole riscattare la ferita aperta dello scorso settembre, quando i tigrotti bianco-blu hanno perso l’imbattibilità sul Rigamonti-Ceppi durata più di dieci anni. All’andata la sconfitta fu amarissima, una delle peggiori della stagione: un sonoro 3 a 0.

Alla squadra di Busto Arsizio l’identità mostrata nelle ultime uscite potrebbe però non bastare per la “revanche”, come visto nelle prime uscite dell’anno solare. Martedì contro il Trento alla squadra non è infatti bastato la supremazia del (centro)campo, i tigrotti sono andati a schiantarsi schiantare contro il muro eretto dai giallo-blu nonostante il massiccio sforzo prodotto per vincere la partita. Domani servirà dunque quell’astuzia che fa vincere anche le partite in maniera sporca, altrimenti nel cammino si perdono punti preziosi per la salvezza. E se alla Pro Patria mancano punti preziosi non è così per il Lecco (31pt), che proprio grazie alla fame sotto rete del suo bomber Simone Ganz ha superato la Triestina (in inferiorità numerica) e il Legnago (in rimonta).

Infermeria: fuori in otto, emergenza sulla sinistra senza Pizzul e Vezzoni

La Pro Patria, invece, ha trovato la vittoria solo una volta nelle ultime tredici volte, sfortunata in campo e anche per quanto riguarda il bollettino dell’infermeria, con l’organico a disposizione del mister Luca Prina ridotto ancora una volta ai minimi termini: tra covid, infortuni e acciacchi sono ben 8 gli assenti della partita: Banfi, Bertoni, Saporetti, Pizzul, Colombo, Lombardoni, Vezzoni, Fietta.

«Tra covid, che è ancora presente nel gruppo, e acciacchi domani saremo veramente in pochi. Martedì contro il Trento ho effettuato cinque cambi, ma sono stati i cambi della disperazione (Fietta entrato col Trento costretto al forfait) – commenta il tecnico Luca Prina con un sorriso amaro alla vigilia della Partita -. Giocare ogni 3-4 giorni non aiuta e questa problematica si amplifica. Detto questo, dobbiamo fare di necessità virtù, domani è un altro spareggio, una partita importantissima. Non voglio attaccare il solito disco ma dobbiamo passare attraverso la prestazione per portare a casa il massimo. Chiedo l’aiuto di tutto, siamo in forte difficoltà nelle scelte e nelle risorse, i ragazzi stanno dando il 200%. Siamo in pochi ma pronti».

Max Pesenti, un bomber di “peso” ed esperienza di rigore

A voler vedere il bicchiere mezzo pieno, la buona notizia è il rientro in organico di quasi tutte le punte, Banfi escluso. In attacco domani probabile coppia d’attacco Parker-Piu con il neoacquisto “Max” Pesenti e Stanzani pronti a entrare a partita in corso, visto i pochi minuti delle gambe dell’ariete e dell’ex Empoli. «Pensenti? Lo conosco da tantissimi anni – risponde il mister -. È sempre stato un avversario difficile da affrontare. Viene da un anno di sosta con un infortunio importante ma ha recuperato bene. Adesso ha bisogno di riprendere le dinamiche di squadra a 360 gradi. Spero che possa essere a disposizione il più in fretta possibile per una parte di partita, anche a lui sarà richiesto un qualcosa in più, già da domani».

Fondamentale anche perché nelle ultime partite gli attaccanti non sono riusciti a trovare la porta con continuità, a segno solo in due occasioni delle ultime dieci partite. Per Prina, consapevole dei problemi fisici dei suoi, un po’ di bastone e soprattutto carota: «I nostri attaccanti mi piacciono molto, per caratteristiche (tecniche) e qualità umane. È il reparto che è stato più martoriato questa stagione: abbiamo avuto una percentuale di assenza altissima. Castelli ne ha avute di ogni: dalla frattura dello zigomo al covid, con ricaduta. Ci sono mancati, anche perché la qualità di squadra degli ultimi due mesi doveva farci portare a casa più punti. Cerchiamo di compensare: abbiamo giocato con 9 giocatori differenti, è il “Noi” che deve arrivare alla salvezza, anche attraverso qualche gol sporco sui quali gli attaccanti dovranno incidere».

Inevitabile, infine, la domanda su Saremo che si intreccia surrettiziamente con dinamiche societarie: «Finché la barca va o O’ Sole mio? Non vorrei che Orietta avesse scritto la sua canzone pensando alla Pro Patria» chiosa il mister con una battuta.

DIRETTA VN – La diretta dell’incontro è già iniziata su VareseNews (LEGGI QUI). Come sempre potrete partecipare al nostro liveblog commentando in tempo reale la sfida o interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social

LA CLASSIFICA -Sudtirol 56 – Padova 51 – Renate 46 – FeralpiSalò 45 – Triestina 34 – Juventus U23 – Lecco 31 – Pro Vercelli 30 – Piacenza 29 – Trento 27 – Virtus Verona, AlbinoLeffe 26 – Fiorenzuola, Mantova, Pergolettese 25 – (playout) Seregno 24 – PRO PATRIA 23 – Legnago, Giana 19 – Pro Sesto 17

ARBITRI – Sarà Aleksandar Djurdjevic della Sezione di Trieste ad arbitrare Pro Patria – Lecco. A completare la terna, gli assistenti Emanuele Renzullo della Sezione di Torre del Greco e Sergiu Petrica Filip della Sezione di Torino. Quarto Ufficiale Edoardo Manedo Mazzoni della Sezione di Prato.