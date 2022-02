A Busto Arsizio un ristorante dove le opere d’arte stanno sui muri e nei piatti

Ha pochi mesi Tavolo Unico, il nuovo Locale di Busto Arsizio, destinato a far parlare di sè.

Più che un ristorante, una casa dell’arte e della ristorazione di alto livello, dove opere di artisti celeberrimi convivono con piatti che oltre al gusto, puntano fortemente sul senso estetico, e dove i commensali hanno per loro non solo un tavolo, ma un’intera stanza per ogni gruppo.

In cucina chef Massimiliano Babila Cagelli che – dopo la sua importante carriera sportiva, che l’ha portato a essere primatista italiano dei 200 rana nel 1989 -ha passato una vita nel campo dell’alimentazione collaborando con società come Buitoni, Nestlé, Autogrill, McDonald’s o facendo attività di consulenza per l’apertura di nuovi ristoranti, ideando anche piatti per prestigiosi locali della penisola. È stato sous-chef di Simone Salvini, già executive chef dello stellato Joia di Milano. . Autodidatta come formazione, i suoi piatti hanno sempre un “occhio artistico” nelle preparazioni, oltre ad avere la caratteristica di essere adattabili con facilità ai vegani, come agli intolleranti.

Con lui Serena Colombo, storica dell’arte, giornalista professionista e autrice di testi scientifici e divulgativi in ambito storico-artistico, che ha insegnato Storia dell’arte Medievale e Moderna all’Università dell’Insubria, è coordinatrice di Spazio per l’Arte per il Comune di Busto Arsizio.

Con Massimiliano Babila Cagelli Serena Colombo ha creato un blog e poi un libro dal titolo “Anche Van Gogh mangiava le cozze” e in Tavolo Unico introduce il patrimonio artistico del locale, che comprende opere permanenti e piccole temporanee nel salotto: in questo periodo ospita, per esempio, i quadri del varesino Chicco Colombo.

Un locale quindi che va oltre il commercio e la ristorazione, e per questo è stato tenuto a battesimo dall’assessore alla cultura della città Manuela Maffioli, che su questa apertura ha commentato: «È una bella storia quella che ha portato, a Busto, alla nascita di un nuovo ristorante, il Tavolo Unico: una storia di passione, per l’alta cucina e per l’arte, che Massimiliano Babila Cagelli e Serena Colombo hanno trasformato in un’esperienza, che arricchisce l’offerta cittadina e che potrà accogliere da ben oltre i nostri confini, anche con possibilità di trattenersi per la notte. Un investimento importante, di cui riconosciamo la potenzialità e a cui guardiamo, come sempre, con gratitudine»