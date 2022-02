Campagna vaccinale verso la fine: da marzo 9000 dosi al giorno in Lombardia

A un anno dall’avvio della campagna vaccinale per gli over80, la Lombardia si avvia a chiudere l’attività massiva. Dopo aver investito nei grandi hub nella primavera ed estate scorse e aver riattivato i centri a dicembre per le dosi booster, si entra in una nuova fase di programmazione.

Fino allo scorso 16 febbraio, erano state somministrate 23.112.535 dosi di cui 8.453349 prime dosi ( coperto il 92,8% della popolazione over 12 anni) , 8.261.706 cicli completi ( 90,7% del target) e 6.550.568 di booster ( 79,3%). Tra i minori sono stati vaccinati 261.338 bambini ( il 41,1%) mentre sono 195.457 quelli che hanno completato il ciclo ( ile 30,8%).

I centri vaccinali, quindi, si preparano a ridurre l’attività: in questa settimana, tra il 14 e il 20 febbraio, la stima è di 24.400 dosi giornaliere che scenderanno a 13.900 dalla prossima settimana. Da marzo, la previsione è di 9000 dosi al giorno.

In particolare, nel territorio di Ats Insubria, i centri vaccinali dovrebbero mantenere, nell’ultima settimana di febbraio, una media di 1768 dosi al giorno distribuite tra 70 prime dosi dal lunedì al venerdì (che scendono a 60 nel weekend), 1600 terze dosi tutta la settimana, e 120 dosi per i bambini in settimana e 240 nel weekend.

In vista della nuova programmazione, si prevede di mantenere attive 10 linee vaccinali tra Varese e Como lasciando sempre attivo il canale delle farmacie. Nel territorio varesino, l’attività verrà centralizzata nella sede di Gallarate. L’Asst Sette Laghi sta ridimensionando la sua rete: attualmente il punto all’Esselunga di Masnago sta esaurendo le prenotazioni mentre l’ospedale di Varese e il centro di Rancio Valcuvia continueranno a febbraio l’attività di accesso libero nei weekend per bambini e famiglie.