Il campionato di basket Uisp ha riacceso i motori con oltre 30 partite

È ripartito il campionato di basket Uisp Varese: i dati dei contagi sembrano più favorevoli, e gli appassionati tornano sul parquet, sempre osservando le norme di sicurezza dello “sport per tutti” come previsto dal regolamento nazionale.

SERIE A – 18 partite giocate nella massima serie del Basket Uisp Varese: si comincia con la vittoria del Deportivo Elite su Bobbiate nel derby varesino del girone A, 56-50. Daverio regola l’Ottica Nidoli Bisuschio 45-38, colpo vincente dell’Aqua Elite Pink Panthers, che in quel di Varano Borghi, vince di 9 lunghezze, trascinata da una super prova di Lamanilao. Bene la capolista Besozzo, che in casa supera la Nelson Somma Lombardo, proseguendo la propria imbattibilità.

Successo interno anche per la Limax Clivio, che nel girone B, sconfigge il fanalino di coda Vedano Olona. Nei match del giovedì sera, vittoria esterna di Origgio a Fagnano 51-73. Antoniana vince in modo chiaro con Villaguardia. Pirotecnica e convincente vittoria di Giubiano Pigs nel derby varesino con Bobbiate 89-63. Master’s Hounds a Figino su La Sezione passa di misura 55-54. Nel big match del venerdì la capolista Montello supera Cassano 74-65. Bene anche l’altra capolista del girone D, Tradate, che vince agevolmente su Gerenzano. Orange Five vince il derby di Busto Arsizio, superando la Borsanese 72-65. Nel fine settimana tre partite, con Appiano battuto in casa dal Kaire Sport Lurate Caccivio 58-62. Hurrà estero anche per i Master’s Hounds, che completano il secondo successo esterno in pochi giorni: Senna ko 55-64. Tra Villaguardia e La Sezione, sono questi ultimi a portare a casa il referto rosa.

SERIE B – Sono state 13 le partite delle serie cadetta questa settimana, iniziate mercoledì 9 febbraio coi match di Travedona e San Vittore Olona: Svassi battuti in casa da Sesto Calende. Fra le milanesi Svo Thunder e Cuggiono vincono i padroni di casa 53-38. Nelle quattro gare del giovedì sera, è dell’Orma Masnago la prima vittoria: i varesini superano di 4 punti la Cuassese dopo una sfida piacevole ed equilibrata. Successi interni degli Stealers sui Vikingar, e di Quelli del Lago su Borgomanero, con il rush finale decisivo degli ossolani. Nettissima anche la vittoria di Cameri nella sfida diretta coi lombardi della Soi Inveruno.

Nelle sfide giocate il venerdì, si segnalano le due vittorie interne di Sesto Calende in volata su Ornavando Magic (53-51 per i lombardi) e degli Springers su un buon San Luigi Garbagnate: 60-54 per Busto. Affermazione esterna per Senna Comasco a Besano sull’Osteria degli Angeli. Sabato sera felice per Vergiate, che vince a Castelletto Ticino. Finisce 75-69 per i Vikings sui novaresi, battuti a domicilio. Concludendo con le partite della domenica sera, arrivano tre vittorie esterne di Castelletto Ticino, Mastini e Aurora Vanzaghello, che superano rispettivamente Borgomanero nel derby novarese, il Bc Trecate e il Level Up Cameri.