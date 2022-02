Il capolista del PSI Varese alle ultime elezioni aderisce ad Italia Viva. “Stanno facendo il bene del paese”

Roberto Agrati, storico attivista e capolista del Partito Socialista Italiano nelle ultime elezioni amministrative di Varese, ha deciso di aderire al partito fondato da Matteo Renzi

«Ho scelto di aderire ad Italia Viva, partito che sta dimostrando grande capacità di raggiungere risultati tangibili per il Paese e i cittadini – spiega Agrati – Da ultimo, le vicende politiche che hanno portato alla elezione del Presidente della Repubblica hanno messo in luce purtroppo la pochezza di alcuni leader e partiti italiani. Anche in questa occasione il contributo di Matteo Renzi e di Italia Viva è stato invece determinante per il superamento di una grave impasse istituzionale risolta con l’elezione di Sergio Mattarella. Ritengo il Paese abbia urgente bisogno di politiche riformiste, che guardino al merito delle questioni e dei problemi delle persone. Italia Viva è garanzia di questa concretezza e capacità politica». Così

Ad accoglierlo Giuseppe Licata, coordinatore provinciale di Italia Viva: «L’adesione di Roberto Agrati rappresenta per il partito provinciale un ulteriore segnale di crescita, risultato dell’ottimo lavoro che, senza clamori, Italia Viva sta svolgendo a livello nazionale e territoriale – spiega – Roberto Agrati porta in dote grande esperienza e passione politica, valori che attraverso Italia Viva potrà mettere a disposizione del bene comune.In uno scenario politico in rapida evoluzione, Italia Viva è il partito che punta su Riforme e Lavoro per fare ripartire il Paese, nettamente alternativo ai partiti populisti dell’assistenzialismo e del giustizialismo, ricette che è sotto gli occhi di tutti si siano dimostrate fallimentari per l’Italia».