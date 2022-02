Carlesso: “La giunta di Fagnano racconta favole e intanto il gelato gli si scioglie in mano”

Dopo aver vinto la battaglia interna al suo gruppo, Solidarietà e Progresso, che gli ha riconfermato la fiducia, il capogruppo Paolo Carlesso torna a far sentire la propria voce e quella della sua lista con un comunicato nel quale attacca l’attuale amministrazione guidata dal sindaco Marco Baroffio: «I segnali non sono buoni, anzi sono decisamente pessimi. Quanti hanno conservato il volantino elettorale con la merendina gelato e con il quale si annunciava l’imminente arrivo al Paese dei Balocchi in soli 10 morsi? Cambiamento e Rinascita c’era scritto! L’arrivo al Paese dei Balocchi tarda a venire e dai banchi della giunta ci spiegano che non sarà così immediato. Occorre aver fiducia! (Non è un buon segnale). Ma come, c’era scritto subito questo, campo da calcio piantumato, non si cementifica a cuor leggero, referendum eccetera».

Carlesso torna a mettere il dito nella piaga dei lavori per l’allargamento del campo da calcio: «Dalla giunta ci spiegano che non abbiamo inteso bene, non abbiamo capito; ma cosa c’è da spiegare in un programma 10 morsi? Nel Cucciolone (merendina gelato) non trovi di certo il libretto di istruzioni! Al sindaco sta crescendo il naso di giorno in giorno e alla giunta orecchie e coda. (Non è un buon segnale!) Nel volantino 10 morsi, il morso degli aumenti tariffari ingiustificati non era contemplato, (anche questo non è un buon segnale). Non c’erano nemmeno i 5 alberi abbattuti al Parco delle Rimembranze. Si sta forse cercando dove sono state seppellite le monete d’oro? Al momento si sono trovati solo due enormi plinti di cemento e l’assessore “Gatto” e la collega Volpe dietro l’idea dell’albero a cavallo recinzione e dell’albero spartitraffico. Come per la cuccagna gli alberi da abbattere ora son diventati 11. Ma non doveva essere alberato quel campo? Qui sembra che siano passati gli Unni! L’assessore “Mastro Ciliegia” ci dice di non far polemica e di non ironizzare, in prospettiva futura vedrete una stupefacente piantumazione».

Conclude il consigliere di opposizione: «Passa il tempo, e passerà speriamo anche la pandemia prima o poi, senza che l’amministrazione di Fagnano abbia istituito un centro tamponi almeno per gli studenti. Nel Paese dei Balocchi non serve e ci si alza tardi, dando la colpa agli altri, confidiamo in Geasc magari il centro tamponi lo faranno loro. Solo i danni sono e rimarranno irreparabili, ma anche per quelli la colpa la si dà ad altri ed alle circostanze sfavorevoli. Si sta già approssimando Carnevale e la giunta prepara il carro trainato da ciuchini. Verrà comunicato nel prossimo video messaggio settimanale del sindaco (Anche questo non è un buon segnale!)».