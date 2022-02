Carnago tricolore: il GP di ciclismo assegnerà il titolo italiano under 23

Il più importante campionato italiano del ciclismo giovanile andrà in scena sulle strade del Varesotto. Lo ha deciso la Federazione che ha assegnato alla Società Ciclistica Carnaghese l’organizzazione della corsa che assegnerà la maglia tricolore Under 23 nel 2022.

L’appuntamento è già fissato per il prossimo sabato 25 giugno e combacerà con la 50a edizione del Gran Premio Industria Commercio Artigianato Carnaghese, una gara che in passato fu inserita anche nel calendario dei professionisti e che da qualche anno è tornata a essere dedicata alla massima categoria giovanile.

«Da anni il nostro obiettivo era questo: celebrare il mezzo secolo di ciclismo a Carnago con una prova tricolore e ringraziamo quindi il Consiglio Nazionale della FCI per averci dato questa opportunità – spiega Adriano Zanzi, presidente della società varesotta – Ci metteremo subito al lavoro per allestire al meglio questo evento importante».

Zanzi e il suo staff vivranno un giugno di fuoco: domenica 5 infatti si tiene l’altra gara di primo piano allestita dalla Carnaghese, il GP dell’Arno internazionale Juniores con il quale sarà assegnata la Coppa d’Argento del Comune di Solbiate Arno. A distanza di 20 giorno quindi l’appuntamento con il titolo nazionale che vedrà in palio anche il trofeo intitolato a Pino Introzzi.

Il G.P. Carnaghese “tricolore” si disputerà come di consueto sull’ormai rodato Circuito del Seprio che però per questa occasione potrebbe subire qualche variazione. C’è infatti la possibilità che venga reso più duro e comunque il percorso passerà al vaglio federale prima di essere annunciato in modo ufficiale. Non sono previsti, però, stravolgimenti. Quello del 25 giugno sarà il terzo appuntamento di sempre con un Campionato Italiano per la Carnaghese che in passato ha già organizzato due edizioni di quello per la categoria Juniores: nel 2016 la vittoria andò al toscano Mattia Bevilacqua. Ora il “salto in alto” verso gli Under 23, gara che nel 2021 vide il successo di Gabriele Benedetti (a Carnago invece si impose Matteo Furlan).