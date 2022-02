Carnevale, bimbi in maschera a Castiglione Olona con Animazione Varese e Pro Loco

L’Assessorato alle Politiche Sociali e Istruzione del Comune di Castiglione Olona presenta “Bimbi… in maschera”, un’iniziativa dedicata ai più piccoli realizzata in collaborazione con Animazione Varese e Pro Loco Castiglione Olona.

L’appuntamento è per sabato 26 febbraio presso la sede della Pro Loco di Via Roma, 25 dove, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, sarà possibile partecipare ad un divertentissimo laboratorio per creare la propria maschera di Carnevale. Ma non finisce qui, al termine dell’iniziativa verrà offerta a tutti i piccoli partecipanti una golosa merenda da gustare in compagnia.

La partecipazione è a ingresso libero e l’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie vigenti alla data dell’evento.