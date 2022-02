Carnevale di Busto Arsizio, niente sfilata ma le chiavi saranno nelle mani di Tarlisu e Bumbasina

Anche quest’anno, purtroppo, a causa della situazione sanitaria, il Carnevale Bustese non potrà essere festeggiato come d’abitudine con la grande sfilata dei carri per le vie del centro, ma l’Amministrazione comunale non rinuncia a valorizzare una tradizione sempre molto sentita e partecipata, soprattutto dalle famiglie.

Domenica 27 febbraio il sindaco Emanuele Antonelli e la giunta daranno il via alla settimana di Carnevale consegnando simbolicamente le chiavi della città alle maschere bustocche, il Tarlisu e la Bumbasina. L’appuntamento è alle 12.00 in piazza Santa Maria: alla simpatica cerimonia saranno presenti le associazioni che si occupano di tramandare la tradizione del Carnevale in città.