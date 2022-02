Carnevale etico allo Stendipanni delle Mamme in cerchio di Azzate

Intrepidi supereroi, dolci animaletti o personaggi delle favole con tanto di ali, scudi, coroncine e tutti gli accessori di cui necessita un vero travestimento per il carnevale che sta per arrivare. C’è tutto questo con ampia scelta allo Stendipanni delle mamme in cerchio e qualcosa di più: la consapevolezza di aver scelto un costume di carnevale ecologico, perché già usato che in più sostiene i progetti sociali delle Mamme in cerchio di Azzate per la maternità.

Lo Stendipanni, il mercatino dell’usato delle Mamme in cerchio, offre ampia scelta in questo periodo per vestiti e accessori carnevaleschi per tutti i bambini, dai piccolissimi ai ragazzi. Travestimenti economici ed etici allo stesso tempo perché il ricavato serve a sostenere le famiglie che fanno riferimento all’associazione.