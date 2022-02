Il Carnevale di Malnate sarà una caccia al tesoro in maschera alla ricerca dei Supereroi

Sarà una grande caccia al tesoro in maschera il Carnevale di Malnate 2022. “Alla Ricerca dei Supereroi” è il titolo scelto per l’evento che si terrà domenica 27 febbraio, dalle ore 14.00, e che vedrà protagonisti i bambini in maschera.

L’organizzazione è delle Parrocchie Malnatesi, con il supporto di diverse realtà: Sos Junior, Miniera di Giove, Centro Aiuto alla Vita, Associazioni Genitori Malnate, Fonderia delle Arti, Alpini e Cuorieroi.

L’orario di partenza può essere scelto liberamente tra le 14:00 e le 15.30 recandosi all’Oratorio di Gurone o la Chiesa di San Matteo, dove verranno fornite tutte le informazioni e una mappa. Deve esserci un adulto per accompagnare i bambini.

Sarà necessario indicare il mezzo di trasporto utilizzato: bici o proprie gambe. La caccia al tesoro comprende 8 tappe con 8 mini giochi sparsi per tutta la città, più una tappa finale in una località segreta, dove ci saranno i Supereroi.

«Don Alessandro – spiegano dal Municipio – ha proposto all’Amministrazione di unire le forze in alcune iniziative con un profilo laico e il Carnevale nasce come seconda iniziativa insieme. La volontà è quella di unire le forze con l’ obiettivo di raggiungere più bambini e ragazzi con le loro famiglie indipendentemente dalla partecipazione al catechismo o ambito oratoriale. La caccia al tesoro permetterà di celebrare il carnevale senza sfilare e creare assembramenti. Perché l’ iscrizione e partenza ha una fascia di tempo, dalle 14 alle 15.30 e verrà consegnata una cartina con i punti da raggiungere».

Non ci sono obblighi, se non quello di partecipare travestiti.

Le iniziative legate al carnevale proseguiranno sabato 5 marzo: alle 10:30 al museo “Realini” ci saranno le letture ad alta voce con i volontari di Nati per Leggere e laboratorio carnevalesco (prenotazione: biblioteca@comune.malnate.va.it); Alle 20.30, come sempre all’oratorio di Malnate, andrà in scena il “Piedino d’oro”.