Caro carburante, anche Varese nella morsa della “benzina oltre i 2 euro”

Oltre vent’anni fa, parlando dei prezzi del carburante, c’era il timore che un litro di benzina superasse quella che i mass media chiamavano “soglia psicologica delle 2mila lire”. Un prezzo che, riletto oggi, da un lato mette malinconia ma che dall’altro ricorda la situazione che si sta vivendo in tutta Italia, e Varese non fa eccezione: in questo momento infatti c’è un’altra “soglia psicologica” che è crollata, quella dei 2 euro.

I cartelli che segnalano i prezzi esposti dai distributori sono eloquenti, in questi giorni: in più di un caso – soprattutto con la modalità del “servito”, quando cioè è un addetto a fare il pieno – il prezzo di vendita della “verde” è superiore ai due euro, ma ormai anche il gasolio si è avvicinato, e talvolta ha superato, quel prezzo. E non parliamo dell’autostrada, dove il costo del carburante è sempre superiore.

Come di consueto, i prezzi sono inferiori per chi decide di rifornirsi in modalità self service; raramente però si scende al di sotto dell’1,75 per il gasolio e dell’1,90 per la benzina. Spiccano, nel bene, le cosiddette “pompe bianche”, quelle cioè non legate ai grandi marchi petroliferi: aziende che spesso gestiscono pochissime pompe e, a differenza delle multinazionali, hanno minori spese di gestione.

Su queste cifre stanno pesando senza dubbio anche i venti di guerra al confine tra Russia (che è uno dei maggiori produttori mondiali di petrolio) e Ucraina, che incidono anche sull’andamento dei mercati. Proprio ieri sulla questione sono intervenuti anche i gestori dei distributori: la Fegica – una delle tre maggior federazioni – ha parlato di «situazione di emergenza» e ipotizzato che si torni temporaneamente al controllo dei prezzi da parte del Governo, sospendendo di fatto la liberalizzazione.

Sul piede di guerra anche le federazioni degli autotrasportatori: Unatras (coordinamento unitario del settore) ha chiesto al ministro Giovannini e al Governo una risposta rapida riguardo a una convocazione urgente. «Potrebbe essere più conveniente spegnere i motori anziché continuare a viaggiare in perdita, con gravi conseguenze sulle prospettive di ripresa economica».