Il caro energia nella conferenza stampa di Univa, una raccolta fondi per l’Ucraina e lo sport nel podcast del 14 febbraio

Le principali notizie di lunedì 14 febbraio

L’aumento esponenziale dei prezzi dell’energia sta mettendo a dura prova le imprese della provincia di Varese. Nella conferenza stampa di inizio anno, il presidente dell’Unione industriali ha sottolineato più volte l’urgenza del momento. «Ci sono aziende che stanno già valutando la chiusura dell’attività produttiva nonostante gli ordini. Non c’è più tempo e se non si interviene diventerà un problema sociale» ha detto Roberto Grassi. Un grido d’allarme rivolto direttamente al Governo per riportare a livelli ragionevoli il prezzo di gas ed elettricità, riducendo le componenti fiscali delle bollette come è stato fatto in Germania e Francia.

Un assalto alla posta in piena regola, una rapina a mano armata che ha fruttato un bottino di qualche migliaia di euro. Il fatto è avvenuto poco prima delle 9 a Dumenza: l’impiegata è stata raggiunta sulla porta dell’ufficio postale da un uomo che indossava un passamontagna ed era armato di un martello con un lungo manico di legno col quale la donna, presa per i capelli, è stata minacciata e fatta entrare nell’ufficio e costretta a consegnare quanto era presente in cassa. Poi subito dopo la fuga, avvenuta non a piedi ma su un’auto guidata da un complice: sull’episodio indagano carabinieri della stazione di Dumenza e gli uomini del nucleo operativo radiomobile di Luino.

Sabato scorso il supermercato Coop di Luino ha interrotto temporaneamente le attività per un rinnovo completo dei locali. Per evitare qualsiasi spreco alimentare, la merce invenduta è stata ritirata domenica mattina per essere trasformata, in pasti pronti. Il 15 febbraio, tra le 10.00 e le 11.00, i prodotti trasformati in 70 pasti pronti (un primo un secondo e un dolce) nella sede dell’Agenzia formativa della provincia di Varese dalla classe di Cucina del professor Moreno Tosi, verranno consegnati alle associazioni locali che si occupano di sostegno alimentare. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Buon Fine, con il quale Nova Coop recupera le eccedenze alimentari e i prodotti ancora consumabili ma non più vendibili per donarli ad associazioni e onlus impegnate nel supporto alimentare.

L’escalation militare in Ucraina sembra preludere ad un’invasione russa del Paese e anche gli ucraini in Italia sono preoccupati per la sorte dei loro cari che ancora vivono lì. L’associazione Italia Ucraina Maidan, attiva dal 2013 a Busto Arsizio ha aperto una raccolta fondi sul sito per acquistare beni di prima necessità in previsione di un conflitto con la Russia: “Questa volta si rischia la catastrofe” dicono

Non si ferma il campionato di Serie D, che prosegue a ritmo serrato. Il weekend appena concluso ha visto le vittorie del Varese e della Caronnese nel girone A e quella del Legnano nel gruppo B; battuta di arresto invece per la Castellanzese. Si gioca ogni tre giorni e mercoledì 16 febbraio andrà in scena il turno infrasettimanale. Al “Franco Ossola” i biancorossi ospiteranno il Borgosesia: gara non semplice e a preoccupare in casa varesina sono anche le condizioni dell’attaccante Mamah, uscito per un guaio muscolare nella sfida di Gozzano. La Caronnese, che arriva da tre successi di fila, ospiterà i valdostani del Pont Donnaz. Nel gruppo B il Legnano, che ha raggiunto il terzo posto in classifica, affronterà la difficile trasferta di Breno mentre ia Castellanzese avrà una delicata sfida salvezza in casa della Brianza Olginatese

