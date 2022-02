Caronnese di nuovo in campo: trasferta a Ligorna in cerca di conferme

Dopo la vittoria di Tortona di domenica, la Caronnese torna in campo già questo mercoledì. Si gioca, infatti, il recupero della gara contro il Ligorna, rinviata a dicembre a causa del campo ghiacciato. Si riprenderà dallo 0-0 e dal nono minuto del primo tempo, ovvero quando la partita fu sospesa dal direttore di gara.

«È un recupero di campionato e dobbiamo affrontarlo come tale. Ci consentirebbe di fare un bel salto in avanti nel caso in cui riuscissimo a prendere l’intera posta in palio. Avevo un presentimento sul fatto che i ragazzi potessero fare un buon risultato a Tortona, ora mi auguro di ripetere la prestazione di domenica. Dobbiamo mantenere le nostre potenzialità espresse. Adesso sta a noi, siamo padroni del nostro destino e possiamo fare qualcosa di importante», commenta Manuel Scalise, allenatore dei rossoblu.

Il Ligorna

Due pareggi inframezzati dalla fondamentale vittoria sul Saluzzo. Ad oggi la terza squadra di Genova, con 23 punti all’attivo, sarebbe salva (pur con l’Asti che ha una partita in meno). Squadra che ha cambiato molto con l’arrivo di Giorgio Roselli in panchina (che debuttò proprio contro la Caronnese). Sei i nuovi arrivi, tra questi l’esperto portiere Gianmarco Fiory, il difensore Ciro Cipolletta, il centrocampista Glen Lala e l’attaccante Matteo Cericola. Oltre ai giovani Tommaso Bacherotti e Daniele Paggini. L’attaccante più prolifico è il classe 1993 Gomes, con 7 reti all’attivo.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Matteo, Catizone Riccardo.

Difensori: Arpino Antonio, Coghetto Francesco, Cosentino Maurizio, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Zeroli Bryan.

Centrocampisti: Cretti Mattia, Di Marco Matteo, Diatta Papa, Esposito Francesco, Putzolu Tommaso, Tunesi Mattia, Vernocchi Alessandro.

Attaccanti: Boschetti Riccardo, Corno Federico, Esposito Roberto, Folla Gabriele, Rocco Daniele, Sardo Samuel.