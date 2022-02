Caronnese, finalmente tre punti in casa. Novara e Sanremese non sbagliano

Finalmente la Caronnese infrange il tabù “Comunale” e si prende per la prima volta in stagione il bottino pieno in casa. I rossoblu fanno festa sul Vado grazie all’1-0 siglato dal calcio di rigore trasformato a inizio ripresa da Roberto Esposito.

Sugli altri campi, dopo gli anticipi del sabato, non sbagliano ai piani alti il Novara, che batte 2-1 l’Imperia, e la Sanremese, che passa 3-1 a Casale. Successo esterno anche per il Ligorna (2-1) a Lavagna.

LA PARTITA

Scalise conferma il 3-5-2 pur cambiando gli interpreti, con Putzolu che parte dalla panchina così come l’ultimo arrivato Santi. Primo tempo avaro di emozioni, la Caronnese prova a rendersi pericolosa con alcuni colpi di testa a cronometro fermo mentre il Vado si fa vedere con i tiri da fuori di Giuffrida e Capra. Servono gli spunti di Rocco, su uno di questi la punizione che ne nasce permette a Roberto Esposito di calciare verso la porta, ma Cirillo è attento. Il Vado cresce d’intensità nella seconda parte del primo tempo, ma la Caronnese fa buona guardia e il primo tempo si conclude senza reti.

Serve un guizzo per cambiare l’inerzia della partita. Arriva al quarto minuto del secondo tempo: discesa di De Lucca, sul cross del terzino è galeotta la mano di Brero appena dentro l’area. Calcio di rigore che Roberto Esposito non sbaglia, vendicando così anche l’errore della gara d’andata. La reazione del Vado arriva dopo pochi minuti, Giuffrida mette in porta Brondi ma il tiro del centrocampista colpisce il palo. La Caronnese tira un sospiro di sollievo e potrebbe chiudere la gara, ma Roberto Esposito calcia alto da buona posizione. C’è da soffrire, le discese di Anselmo sulla sinistra fanno male, ma la Caronnese chiude ogni varco e ritrova anche l’aiuto del suo capitano. Corno torna in campo per la prima volta nel 2022, c’è anche l’apporto di Federico per arrivare fino al novantesimo con la conclusione più pericolosa che capita ancora sui piedi di Brondi, ma il centrocampista calcia alto.