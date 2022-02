Castellanza accende una luce sull’epilessia al parco dei Platani

Il Comune di Castellanza aderisce anche quest’anno alla Giornata Mondiale dell’Epilessia, patrocinata dalla International League Against Epilepsy (ILAE) e dalla Lega Italiana contro l’Epilessia. Oggi, lunedì 14 febbraio verrà illuminato di viola l’Arco dei Platani, come fatto anche lo scorso anno.

Un gesto simbolico per gettare luce su una malattia cronica che colpisce oltre 70 milioni di persone in tutto il mondo e che impatta globalmente sulla vita quotidiana di chi ne è affetto non solo per gli aspetti esclusivamente sanitari, ma soprattutto sui rapporti con le persone, la scuola, il mondo del lavoro.