A Castiglione Olona quattro visite guidate alla scoperta del Cardinale Branda

(dettaglio da una foto di Laura Ma) – Il Museo della Collegiata organizza quattro visite guidate alla scoperta del Cardinale Branda Castiglioni, delle opere che lo raffigurano e dei documenti che lo raccontano, in occasione delle iniziative per i 600 anni della Collegiata.

Le visite si terranno giovedì 17 e 24 febbraio (alle 15) e sabato 19 e 26 febbraio (alle 10.30)

Le guide del Museo accompagneranno i visitatori in un affascinante percorso che tocca le opere che lo raffigurano, come la lunetta d’entrata, il sepolcro e il calco della lastra tombale, e attraverso documenti eccezionali, come il curriculum vitae, redatto alla sua morte e per la prima volta esposto al pubblico.

Durante la visita sarà eccezionalmente concesso di accedere all’area presbiteriale, sotto alle vele con le Storie della Vergine di Masolino, per osservare da vicino il sepolcro monumentale del Cardinale.

Visite guidate comprese nel costo del biglietto d’ingresso (6 euro). Prenotazione obbligatoria via mail all’indirizzo: eventi.collegiata@gmail. com

Per accedere al Museo è indispensabile il super green pass