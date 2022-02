Il CAV di Laveno e Luino celebra la “Giornata della vita”

Si celebra anche nella zona del Medio e dell’Alto Verbano la 44a Giornata della Vita, in calendario domenica 6 febbraio. Un appuntamento vissuto con attenzione dal CAV, il Centro Aiuto alla Vita che ha le sue sedi territoriali a Mombello di Laveno e a Luino e che è attivo durante tutto l’arco dell’anno a sostegno di mamme in difficoltà finanziaria e donne alle prese con gravidanze non programmate.

Volontarie e volontari del CAV hanno – come tutti – dovuto fare i conti con gli ultimi due anni trascorsi in pandemia, hanno variato le attività di sostegno ma non le hanno mai interrotte, ricorrendo ad appuntamenti e colloqui a distanza oltre che a consegne a domicilio dei generi di prima necessità e di altri aiuti.

Nel corso della “Giornata della Vita” quindi, durante le messe celebrate nelle varie parrocchie della zona, sarà presentata e sottolineata l’attività del CAV e saranno recitate alcune intenzioni di preghiera; alcune parrocchie infine devolveranno parte delle offerte all’attività dell’associazione.

«San Giovanni Paolo II ci invitava a “far maturare un forte senso critico, capace di discernere i veri valori e le autentiche esigenze… per mettere in atto una grande strategia a favore della vita” – scrivono le volontarie del CAV in una lettera inviata ai parroci – Molto modestamente il nostro Centro di Aiuto alla Vita risponde a questo invito quando sostiene le mamme nell’accogliere nuove vite, ma anche quando cerca di ricordare a tutti il dramma degli aborti, il sopraggiungere in Italia di un’eutanasia legalizzata, il bisogno di una sana educazione dei giovani».