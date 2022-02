C’è anche Cristiano Zanus Fortes, ex giocatore dei Roosters Varese, tra gli italiani bloccati a Kiev

C’è anche un ex campione del basket varesino tra gli italiani bloccati in Ucraina in queste tragiche ore nelle quali il Paese è sotto attacco delle truppe russe. Cristiano Zanus Fortes, 50 anni, ha raggiunto la nostra ambasciata a Kiev in attesa di trovare un modo per ripartire verso l’Italia.

Zanus, ex pivot che nel 1999 vinse lo scudetto della Stella con la maglia dei Roosters di Charlie Recalcati, si trova nella capitale ucraina al seguito della compagna Katia Tubini, coreografa che stava lavorando allo spettacolo teatrale “The Ball” il cui esordio era previsto per venerdì 25 febbraio. Con loro anche il regista Matteo Spiazzi, veronese come Tubini.

L’ex biancorosso (quasi sei stagioni a Varese) oggi è direttore sportivo della Cestistica Verona e ha aggiornato la situazione sul proprio profilo Facebook, spiegando di aver raggiunto l’ambasciata da dove sta pianificando il rientro in patria. Già ieri aveva segnalato di voler lasciare Kiev aggiungendo però la difficoltà di trovare un volo.