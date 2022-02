Cenerentola al Teatro Nuovo è una favola contemporanea

Cenerentola è una delle fiabe più note e amate nella cultura occidentale e, proposta nella giusta chiave di lettura, può raccontare molto anche del mondo di oggi. Ne è convinto il regista Stefano Araldo che propone lo spettacolo Cenerentola al Teatro Nuovo venerdì 25 febbraio alle ore 21, portato in scena dalla Compagnia Altroverso.

Si tratta di una rivisitazione in chiave contemporanea della favola classica che segue il filone del film disneiano, distaccandosene a tratti per ritrovare la versione originale dei fratelli Grimm e rendere così ogni personaggio distinguibile e lo spettacolo innovativo e polivalente, adatto a tutte le età.

Uno spettacolo di corse e cadute improvvise dove scenografie e costumi minimal (di Beatrice Torresin) cercano di trasmettere il senso più profondo della fiaba, disattendendo a volte aspettative e cardini fissi, pur rimanendo dentro schemi fiabeschi ben noti.

L’anima di Cenerentola

Lo spettacolo presenta una Cenerentola nell’anima, l’immagine perfetta di un’anima smarrita senza madre né padre, orfana e in preda ad una falsa famiglia: il modello sociale, la mentalità comune e il consumismo (rappresentate dalla Matrigna e dalle Sorellastre).

“Cenerentola è schiava del lavoro, cosi come lo è la nostra società che valuta la dignità del lavoro in base alla rimunerazione – si legge nella presentazione dello spettacolo – ma Cenerentola cerca un riscatto per sé stessa, per completarsi, per trovare sicurezza in sé stessa”.

Con l’aiuto magico della “Fata” che rappresenta il buon senso interiore, l’istinto di crescita che va oltre ad ogni ostacolo o proibizione, viene vestita di un meraviglioso abito da sera e riesce a recarsi segretamente al ballo malgrado il divieto della matrigna.

Cenerentola va al ballo sulla zucca che si trasforma in carrozza: la zucca è il simbolo della rinascita, è tondeggiante e simboleggia l’iniziazione del corpo che prende le curve, le forme, il corpo di bambina che si trasforma in corpo di donna.

Anche la scarpetta di Cenerentola riveste un ruolo fondamentale nello spettacolo: è di cristallo, quindi fragile come lo è la personalità di ciascuno, averla in mano è una responsabilità degna solo di un anima regale, è impossibile indossarla per una personalità grezza, immatura, insensibile come quella delle Sorellastre e della Matrigna.

Cenerentola a Teatro

Regia e coreografie: Stefano Araldo

Attori: Aurora Bonfante, Stefano Araldo, Federica Celentano, Alice Albore, Beatrice Pozzi, Giada Cervini, Jusianne Falce, Camilla Tosi e Michele Messina.

Venerdì 25 febbraio, ore 21

al Cinema Teatro Nuovo di viale dei Mille 39, Varese

Per maggiori info e prenotazioni: compagnialtroverso@gmail.com oppure 0332 219896 (ore 9.30-16.30).