Centinaia di donazioni per le famiglie che hanno perso tutto nell’incendio di Sesona

È bastata una notte per perdere tutto ma sono state sufficienti poche ore per ritrovare tanto. La comunità di Vergiate ha risposto mostrando il suo grande cuore per aiutare le famiglie coinvolte nell’incendio di venerdì notte a Sesona.

Per la giornata di domenica, infatti, la Caritas ha organizzato una raccolta di beni di prima necessità per aiutare le famiglie colpite e la risposta è stata incredibile.

Il pavimento del centro parrocchiale si è rapidamente riempito di scatole e sacchetti traboccanti di indumenti, scarpe, coperte e accappattoi oltre a giocattoli, materiale scolastico e tutto ciò che serve per la casa.

«Ringraziamo tutti per la solidarietà verso le persone coinvolte, davvero -commenta Don Alessandro-. Per il momento abbiamo raccolto quanto serve dal punto di vista scolastico. Ora attendiamo maggiori informazioni per organizzare successivi interventi. Pertanto chiediamo di aspettare a portare altri aiuti: avviseremo su quanto realmente sarà necessario».