Cerco il signor Ivan, ricoverato tra dicembre e gennaio in ortopedia al Circolo di Varese per dirgli grazie

Un ricovero in un momento difficile, i problemi legati alla malattia resi più complessi dalla chiusura alle visite ai parenti, il senso di solitudine mitigati dalla cortesia e dall’aiuto forniti dal vicino di stanza.

È per questo che il figlio della persona ricoverata scrive: vuole cercare il signor Ivan e dirgli grazie

Buongiorno,

Scrivo a questa redazione perché sto cercando di rintracciare una persona.

Il tutto parte da mio papà che viene ricoverato all‘ospedale di Circolo a Varese per aver rotto l’anca. Purtroppo il COVID impedisce le visite per più di una volta al giorno e una persona al giorno. In stanza con papà c’è anche il Sig. Ivan che subito capisce la difficoltà di papà nel comprendere in parte quello che gli dicono i medici e quindi ascolta insieme a lui l’evolversi della situazione in modo quotidiano.

Vorrei tanto mettermi in contatto con questa persona per ringraziarlo di tutto e per dirgli come si è conclusa la nostra vicenda e chiedo aiuto a voi. Ho poche informazioni su questa persona, ma spero che possa leggere quanto vi sto scrivendo.

Il Sig. Ivan era ricoverato nella stanza con papà tra dicembre 2021 e gennaio 2022 nel reparto di Ortopedia dell’ospedale di Circolo a Varese ed è sposato con un figlio.

Se volesse contattarmi, lascio i miei recapiti. La mail è: s.parnisari@gmail.com

S.P.