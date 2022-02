Cesare Cremonini e il cameramen “volante” su twitter: “Stiamo bene”

E’ stato fortunatamente a lieto fine l’incidente avvenuto durante la terza serata del festival di Sanremo, in particolare durante la performance di Cesare Cremonini, e che in molti hanno visto e condiviso sui social.

Un cameraman che stava filmando lo show è scivolato indietreggiando, cadendo dal palco dell’Ariston. Molti i commenti tra il preoccupato e il perplesso, ma a zittirli tutti ci ha pensato cesare Cremonini stesso dal suo account twitter.

«Credo che il cameraman mi abbia preso sul serio quando ho detto “io vorrei farvi volare” – È quello che ha scritto il cantautore, ex leader dei Lunapop – Si chiama Manuel, è tra i migliori in Italia nel suo mestiere e per fortuna sta bene!! Eccoci vivi e felici dopo la performance».