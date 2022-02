I chili di marijuana da Pavia per inondare il mercato di Varese e Valcuvia

Telefoni sotto controllo per una vasta indagine sullo spaccio fra Varese e provincia. Inverno 2012: la Finanza chiama tutti gli assuntori in caserma, ragazzini per la maggior parte, tra cui anche una minorenne che racconta di quel pusher violento che girava con la pistola e aveva in casa parecchia droga. (foto di repertorio)

La pattuglia allora interviene d’iniziativa e le Fiamme Gialle fanno irruzione in via Arconati a Varese dove trovano in una cantina alcuni bilancini di precisione e grosse buste utilizzate per lo spaccio di marijuana, ma non la pistola: il padrone di casa ammette che è tutta roba sua e che la utilizza per piazzare la “roba”.

Il flashback è arrivato in aula questa mattina e giunge a dieci anni dalla vasta operazione della Guardia di Finanza di Luino che ha ricostruito i passaggi della droga. Sostanze illecite che partivano da Pavia, arrivavano a Varese e da lì finivano nelle valli del Varesotto fra Luinese e Valcuvia: un traffico che nel 2012 portò all’arresto di cinque persone, tutti giovanissimi e di origini albanesi. Oltre a loro, ci fu anche la denuncia per altre 12 persone.

La banda trattava marijuana e hashish, anche se i finanzieri durante l’operazione trovarono anche dieci grammi di cocaina e contanti. Un troncone di questo procedimento oggi in aula a Varese vede imputate due persone. La prossima udienza è stata fissata per il 17 maggio con altri testi chiamati a deporre.