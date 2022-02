Chiude per una notte l’allacciamento tra tangenziale Nord di Milano e raccordo Fiera

Chiude per una notte l’allacciamento tra la Tangenziale Nord di Milano (la A52) e il raccordo Fiera (R37) che riguarda da vicino chi percorre l’autostrada A8 Milano-Varese.

A causa di una attività di ispezione della segnaletica verticale, il tratto interessato sarà chiuso a partire dalle ore 21 di venerdì 25 febbraio; la riapertura è prevista per le ore 5 di sabato 26. La chiusura riguarderà, per chi proviene da Varese, il ramo di allacciamento sulla A52-Tangenziale Nord verso Monza e sul raccordo Fiera Milano verso Rho.

La società Autostrade consiglia come percorso alternativo quello di proseguire verso Milano e invertire il senso di marcia in piazzale Laghi, per poi immettersi in direzione A8/Varese.