Chiuso per lavori fino al 5 febbraio il passaggio a livello di Venegono Superiore

Il Comune di Venegono Superiore informa che dalla notte di martedì 1° febbraio (a partire dalle 23.45) e fino alle 5 di venerdì 4 febbraio, il passaggio a livello di Venegono Superiore in via Baracca, nei pressi della stazione, resterà chiuso per consentire attività di manutenzione dei binari.

A mettere in collegamento la viabilità delle due parti del paese, centro e oltrestazione, ci sarà dunque solo il sottopasso automobilistico di via Battisti.