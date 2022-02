Ciclismo in vetrina a Gavirate. Tutto pronto per la Pedalata di san Valentino

Gavirate ospiterà domenica 20 febbraio la Pedalata di San Valentino. Per l’occasione molte vetrine del centro cittadino saranno allestite a tema con oggetti, simboli e foto relativi al ciclismo. Ci saranno vetrine allestite ricordando il campionato del mondo di Varese 2008, Giuseppe Saronni, Alfredo Binda e la storia del ciclismo gaviratese. (foto di repertorio)

Non mancherà la maglia di Alessandro Covi, il puma di Taino, che spesso è presente nella cittadina dei “brutti e buoni”, per onorare la sua prima vittoria tra i professionisti. L’evento promosso da Ciclovarese, valido come prima prova della challenge dedicata a cicloturisti e amatori, è organizzato dal punto di vista tecnico dalla Società ciclistica orinese sotto l’egida della Federazione ciclistica italiana e prevede due tracciati di 50 e 70 chilometri su strada (mini randonnèe) e uno di 60 chilometri (gravel) disegnato su piste ciclabili e su terreni sterrati.

Si può partecipare con ogni tipo di bicicletta: gravel, biciclette con pedalata assistita, mountain bike, biciclette tradizionali e biciclette d’epoca. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Gavirate, Distretto Due Laghi, Panathlon International Club Varese e Fondazione Michele Scarponi e il sostegno di SueprHelp e Caon Armando Sport.

Le iscrizioni alla quota agevolata di 10 euro sono aperte nei punti convenzionati, mentre negli ultimi due giorni e nella mattinata del 20 febbraio la quota associativa sarà di 15 euro. Il programma prevede il ritrovo nel centro storico di Gavirate (via Garibaldi) dalle ore 8 e le partenze, singolarmente o in piccoli gruppi, dalle ore 8.15 alle ore 9.30. Riconoscimento per tutti gli iscritti. Premi ai cinque gruppi più numerosi.

Info ciclovarese2022@gmail.com