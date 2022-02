Tra il cinema e Platone: gli eventi di Filosofarti di lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo

L’edizione 2022 di Filosofarti è partita: tanti gli incontri che non saranno solo a Gallarate, ma diffusi in provincia e oltre (toccando il Verbano e la sponda piemontese del lago Maggiore).

Il festival culturale, che quest’anno ha il titolo“Fare futuro – i testimoni della contemporaneità“, è iniziato sabato 19 febbraio e si protrarrà fino a fine marzo.

Dopo due anni di incontri in streaming a causa dell’emergenza Covid-19, nel 2022 si è optato per un’edizione “ibrida”, con alcuni incontri in presenza e altri online.

LUNEDÌ 28 FEBBRAIO

“Qualunque cosa succeda”, omaggio a Umberto Ambrosoli (ore 10): evento online a cura del Centro di Promozione della Legalità di Varese – Regione Lombardia

“Le virtùdell’imbarazzo” (ore 18), di Franco La Cecla: evento online

evento online “Una notte di coprifuoco” (ore 21), con Max De Aloe-Roberto Olzer duo: concerto al Teatro delle Arti di Gallarate

MARTEDÌ 1 MARZO

Conferenza e spettacolo teatrale di Franco Trabattoni e della compagnia Carlo Rivolta (ore 9.30): Teatro delle Arti di Gallarate

(ore 9.30): Teatro delle Arti di Gallarate “Emanciparsi con le guerre” (ore 18), con Maurizio Guerri : Le immagini operative di Harun Farocki e la politica delle immagini di Forensic Architecture. Conferenza online a cura di Christian Vittorio Garavello

: Le immagini operative di Harun Farocki e la politica delle immagini di Forensic Architecture. Conferenza online a cura di Christian Vittorio Garavello “Quando il cinema diventa testimonianza” (ore 21), lectio magistralis con Matteo Inzaghi:I evento all’istituto cinematografico Michelangelo Antonioni, Via Magenta, 70 – Busto Arsizio

Il crowdfunding

Come sempre – e quest’anno ancora di più – c’è la possibilità di sostenere il festival tramite il crowdfunding, per un progetto di offerta gratuita dietro cui lavora instancabilmente il volontariato culturale (qui il link per sostenere il progetto).